Bez atomu nie zmienimy energetyki

To które z nich są najbardziej dojrzałe?

Nazwy technologii reaktorowych pochodzą głównie od nazwy chłodziwa, czyli substancji odbierającej ciepło z reaktora. Mamy SMR-y „lekkowodne”, czyli tam gdzie zwykła woda jest chłodziwem. To projekty dojrzałe, gotowe do wdrożenia. Pierwsze reaktory lekkowodne miały właśnie moc od kilkudziesięciu do kilkuset MW. Potem przez wiele lat moc rosła i rosła – a teraz mamy powrót do mniejszego poziomu mocy. Nie ma w tej technologii żadnych nierozwiązanych czy niezrozumiałych problemów. Kilka typów takich reaktorów można już dzisiaj zamówić. Takim reaktorem jest BWRX-300 firmy GE Hitachi. Notabene, głównym konstruktorem tego reaktora jest mój były szwedzki student, Christer Dahlgren, który dokładnie 30 lat temu zdawał u mnie egzamin właśnie z fizyki reaktorów. Innymi SMR-ami technologii lekkowodnych są reaktory NuScale, Rolls-Royce, koreański SMART czy lansowany ostatnio francuski SMR – NUWARD.

Druga technologia, należąca oficjalnie do tzw. czwartej generacji, to reaktory wysokotemperaturowe chłodzone gazem szlachetnym, helem – HTGR. Reaktory tej technologii zostały już wybudowane i przetestowane w latach 70. ubiegłego wieku – ale przegrały na rynku z reaktorami lekkowodnymi. Nie było w owych latach dużego zapotrzebowania na bezemisyjne, wysokotemperaturowe ciepło. Obecnie sytuacja jest radykalnie odmienna i reaktory HTGR są gotowe do wdrożenia. W Chinach pracuje już komercyjnie elektrownia z dwoma urządzeniami tego typu. Czyli te technologie są dojrzałe, gotowe do wdrożenia.

Ile powinno być w Polsce siłowni jądrowych – dużych i SMR-ów?

Odpowiedź jest prosta. Potrzebujemy ok. 20–24 GW elektryczności z atomu – 50–60 proc. prognozowanego zapotrzebowania w roku 2040. Przekłada się to na co najmniej 9 GW atomu dużego, czyli ok. 6 reaktorów dużych, oraz 14–15 GW małego atomu – czyli ok. 50 BWRX-300. Minimum. A trzeba pamiętać, że mówimy tylko o urządzeniach, które zastąpią jednostki węglowe.