Spadkobierczyni L’Oréala warta ponad 100 miliardów dolarów

W zarządzaniu bieżącym L’Oréalem rodzina korzysta z menedżerów zewnętrznych. A firma dzięki innowacyjności i trafionym inwestycjom, wydaje się nie do zatrzymania w swoim rozwoju. Bez problemów przetrwała pandemię Covid-19, mimo że w tym czasie znacznie spadł popyt na produkty do makijażu. Natomiast rosnący popyt na wyroby luksusowe w tym roku spowodował wzrost kursu akcji o 35 proc.

Jej synowie Jean-Victor Meyers i Nicolas Meyers razem z matką zasiadają w radzie nadzorczej L’Oréalu. Françoise jest także prezesem rodzinnego holdingu Téthys, który zarządza udziałami w L’Oréalu. Jej mąż, Jean-Pierre Meyers jest tam dyrektorem generalnym, zasiada również w radzie nadzorczej Nestle.

Burzliwa historia

Firma została założona w roku 1909 przez dziadka Bettencourt Meyers chemika Eugene Schuellera i zaczynała od produkcji farby do włosów, którą także sama sprzedawała. Eugene zostawił w 1957 roku cały swój majątek córce Liliane Bettencourt, matce Françoise, która z kolei, jako jedyna spadkobierczyni, odziedziczyła fortunę w 2017 roku.

Powiedzieć, że stosunki między obu paniami były napięte, to nic nie powiedzieć. Françoise Bettencourt Meyers poświęciła ogromną energię i dużo pieniędzy na udowodnienie w sądzie, że jej matka nie jest w stanie zarządzać rodzinnym majątkiem. Poszło o kontakty Liliane Bettencourt z fotografikiem Françoisem-Marie Banierem, który wyłudził od niej 1,3 mld euro w gotówce, dziełach sztuki i polisach ubezpieczeniowych – pisał „The New York Times”. Liliane Bettencourt cierpiała wówczas na demencję, ale przekonywała, że wszystkie decyzje podejmowała jak najbardziej świadomie i dobrowolnie. Tyle, że w cytowanym przez „Vanity Fair” liście do Baniera pisała: „Wobec ciebie czuję się tak samo matką, jak i kochanką. Cały czas kłębią się we mnie takie wstrząsające uczucia”.

Françoise Bettencourt Meyers powiedziała wówczas francuskim mediom, że cel Baniera był oczywisty: wykorzystać słabość chorego człowieka, oddzielić go od rodziny i skorzystać na tym finansowo. — Nie pozwolę na to — mówiła Françoise. Ostatecznie Banier rzeczywiście został skazany za wykorzystanie słabości Liliane Bettencourt i musiał zwrócić 158 mln euro z zagarniętego majątku. Wyrok został po apelacji zmieniony.

Kto kogo zmasakrował

Kulisy rodzinnych afer pokazał w listopadzie Netflix w trzyczęściowym dokumencie „L’ Affaire Bettencourt” .