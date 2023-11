Do kilkunastu już marek w portfelu spółki Bielenda Kosmetyki Naturalne dołączą wkrótce kolejne - Tołpa i ON rozwijane przez polskiego producenta kosmetyków Torf Corporation. - Jestem przekonany, że akwizycja marki Tołpa i ON oraz ich potencjał do dalszego rozwoju pod skrzydłami Grupy Bielenda, przyczynią się do wzrostu wartości firmy oraz jej konkurencyjności, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym – podkreśla w komunikacie o transakcji prezes spółki, Marek Bielenda.

Zarządzana przez niego firma kupi 100 proc. udziałów w spółce od funduszu private equity Resource Partners przy wsparciu funduszu Innova Capital, który od prawie trzech lat jest inwestorem i partnerem w rozwoju Bielendy. -Akwizycja marki Tołpa to kolejny krok w realizacji przez Innova Capital strategii rozwoju Grupy Bielenda – mówi Leszek Muzyczyszyn, senior partner w Innova Capital.

Dzięki tej inwestycji Bielenda nie tylko zwiększy swój udział w rynku kosmetyków i to w bardzo atrakcyjnym segmencie produktów naturalnych (na bazie ekstraktu z torfu i borowiny), ale też wejdzie w perspektywiczny segment preparatów do higieny jamy ustnej. Transakcja zostanie sfinalizowana po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Na razie do Grupy Bielenda należą marki: Bielenda, Bielenda Professional, BodyBoom, FaceBoom i BabyBoom oraz Bielenda Professional Supremelab, Soraya i Dermika, a także SheHand, SheFoot i ManFoot oraz SheCare i SkinArté.