Wchłanianie UPC odbiło się na wynikach grupy Play

Grupa P4, właściciel marki Play w ciągu minionego kwartału zdobyła więcej abonentów sieci mobilnej niż konkurenci. Ale ma też problemy.

„Wdrożenie nowych procesów komercyjnych związanych z fuzją prawną z UPC Polska Sp. z o.o. (UPC), która miała miejsce w sierpniu 2023 r., spowolniło efekty komercyjne wdrażanej na początku tego roku nowej strategii konwergencji” – podał zarząd Play.

To fragment komentarza do sprawozdania za trzeci kwartał 2023 r. telekomunikacyjnej grupy. W kwietniu 2022 r. przejęła ona w transakcji wartej 7 mld zł telewizję kablową UPC w Polsce, oficjalnie dołączając do grona dostawców zarówno usług sieci mobilnej jak i przewodowej – tzw. operatorów konwergentnych. Przebieg, a docelowo efekty tego przejęcia to jedna z ciekawszych spraw w sektorze.

Grupa P4 podała, że na koniec września br. obsługiwała 2,02 mln klientów usług dla domu (home), czyli przewodowego internetu i płatnej telewizji. W porównaniu z wcześniej raportowanymi danymi to spadek o kilkadziesiąt tysięcy (w czerwcu wykazano 2,06 mln). Z wyjaśnień spółki wynika, że nowe dane uwzględniają zmianę w naliczaniu klientów. Po prawnej fuzji P4 i UPC uporządkowano także bazy abonentów i usunięto dublujące się adresy.

„Sposób raportowania klientów usług Home został zmieniony po połączeniu prawnym Play i UPC. Poprzednie wartości ilości klientów usług Home zostały zrewidowane biorąc pod uwagę wyłączenie tych samych klientów usług Home w bazach Play i UPC; uwzględnienie klientów usług Home lokalnych operatorów sieciowych nabytych przez Emitenta oraz wyłączenia klientów usługi UPC Solo Start TV” - podano.