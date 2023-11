Komisja Europejska kusi atrakcyjną karierą unijnego eksperta

Warto się zaangażować

– Jesteśmy w grupie traktowanej priorytetowo, więc tym bardziej warto teraz aplikować do grona ekspertów Komisji Europejskiej – podkreśla Magdalena Bem-Andrzejewska. Zwraca też uwagę, że chociaż Polska jest na dziesiątym miejscu pod względem liczby ekspertów, to dużo wyżej plasuje się pod względem wskaźnika ich zakontraktowania – ponad jedna czwarta Polek i Polaków w bazie eksperckiej KE realizuje już unijne kontrakty.

Największe szanse na ich zdobycie mają wykwalifikowani specjaliści ze wszystkich możliwych obszarów z dłuższą praktyką w danej dziedzinie, ale swych sił w tej roli mogą też próbować osoby z mniejszym doświadczeniem. – Warto na bieżąco aktualizować swój profil w bazie eksperckiej i starać się być widocznym dla KE – radzi Joanna Bosiacka-Kniat. Według niej dobrze jest też śledzić unijne konkursy, by móc – w miarę możliwości – dostosować do nich swój profil. Jak zaznacza dyrektor Bem-Andrzejewska, KE, stawiając na różnorodność, stara się promować nowych ekspertów i kontraktuje również osoby, które mogą wnieść świeże spojrzenie i różne punkty widzenia. Szczególnie dla nich rola unijnego eksperta, która wzmacnia profesjonalny wizerunek, może być cennym atutem w CV.

Nie bez znaczenia są też związane z tą rolą korzyści finansowe. Wprawdzie wynagrodzenia ekspertów, na tle apanaży unijnych urzędników czy parlamentarzystów, nie wyglądają imponująco, ale z reguły są dodatkowym źródłem dochodów. Ekspert dostaje zwykle do oceny kilka porównywalnych wniosków, a stawki wynoszą od 135 euro do 450 euro za wniosek (są uzależnione od jego długości i skomplikowania). Dodatkowo płatny jest udział w zdalnych spotkaniach i dyskusjach ekspertów współpracujących przy ewaluacji wniosku. Jest to tak skalkulowane, by zmieścić się w standardowej stawce unijnego eksperta, która wynosi 450 euro dziennie.

Nie są to jednak łatwe pieniądze. – Realizacja kontraktu eksperckiego to wymagająca praca w pełnym wymiarze godzin, nierzadko przez kilka dni – wyjaśnia Jakub Główka, zaznaczając, że KE ma dobrze zorganizowany system kontroli jakości pracy ekspertów. Warto więc się zaangażować, by móc więcej skorzystać z wymiany wiedzy i doświadczeń, zwiększając też swe szanse na kolejny kontrakt ekspercki.