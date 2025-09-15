W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Chiny reagują na zamknięcie granicy polsko-białoruskiej

Polska, dzień po naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, zamknęła przejścia graniczne z Białorusią. Oprócz transportu drogowego wstrzymano także kolejowy, co uderza w eksport chińskich towarów do Unii Europejskiej. Pekin wyraził zaniepokojenie, podkreślając, że China-Europe Railway Express jest kluczowym projektem współpracy. Do Warszawy przybywa minister spraw zagranicznych Wang Yi – to może być okazja, by Polska wywarła presję na Chiny w kontekście działań Rosji i Białorusi.

Kolejna runda rozmów handlowych USA–Chiny

W Madrycie rozpoczęła się nowa runda negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Na stole leżą cła, ograniczenia eksportowe oraz kwestia TikToka. Waszyngton zaostrzył spór, dodając 23 chińskie firmy do listy ograniczonego handlu, a Pekin odpowiedział wszczęciem postępowań przeciwko USA. Eksperci przewidują brak przełomu – prawdziwe rozstrzygnięcia mogą nadejść dopiero po spotkaniu Xi Jinpinga i Donalda Trumpa planowanym na listopad.

PGZ z licencją na produkcję amunicji 155 mm

Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała umowę z BAE Systems, uzyskując technologię niezbędną do produkcji nowoczesnej amunicji artyleryjskiej 155 mm. Licencja obowiązywać będzie 40 lat i obejmuje możliwość sprzedaży pocisków do państw trzecich. To znaczący krok dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i zwiększenie niezależności w zakresie obronności.

Ukraina atakuje rosyjską infrastrukturę do eksportu ropy

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła atak na terminal w Primorsku, powodując przerwanie załadunku ropy i pożar transportowca. Ostrzelano także elementy rurociągu zaopatrującego port w Ust-Łudze. Primorsk to kluczowe ogniwo tzw. „floty cieni”, dzięki której Rosja omija sankcje. Ukraińskie działania mają na celu ograniczenie eksportu rosyjskiej ropy na rynki zagraniczne.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.