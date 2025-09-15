W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Chiny reagują na zamknięcie granicy polsko-białoruskiej

Polska, dzień po naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, zamknęła przejścia graniczne z Białorusią. Oprócz transportu drogowego wstrzymano także kolejowy, co uderza w eksport chińskich towarów do Unii Europejskiej. Pekin wyraził zaniepokojenie, podkreślając, że China-Europe Railway Express jest kluczowym projektem współpracy. Do Warszawy przybywa minister spraw zagranicznych Wang Yi – to może być okazja, by Polska wywarła presję na Chiny w kontekście działań Rosji i Białorusi.

Instalacja blokady torów na przejściu kolejowym z Białorusią, 12 września 2025
Manewry Zapad biją rykoszetem w Chiny. Pekin upomina się o kolejową trasę do UE

Kolejna runda rozmów handlowych USA–Chiny

W Madrycie rozpoczęła się nowa runda negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Na stole leżą cła, ograniczenia eksportowe oraz kwestia TikToka. Waszyngton zaostrzył spór, dodając 23 chińskie firmy do listy ograniczonego handlu, a Pekin odpowiedział wszczęciem postępowań przeciwko USA. Eksperci przewidują brak przełomu – prawdziwe rozstrzygnięcia mogą nadejść dopiero po spotkaniu Xi Jinpinga i Donalda Trumpa planowanym na listopad.

Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent i wicepremier Chin He Lifenga podczas dwustronnego spotkania międ
Chińskie śledztwo w sprawie chipów z USA. Rozmowy handlowe nabierają tempa
PGZ z licencją na produkcję amunicji 155 mm

Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała umowę z BAE Systems, uzyskując technologię niezbędną do produkcji nowoczesnej amunicji artyleryjskiej 155 mm. Licencja obowiązywać będzie 40 lat i obejmuje możliwość sprzedaży pocisków do państw trzecich. To znaczący krok dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i zwiększenie niezależności w zakresie obronności.

PGZ będzie produkować amunicję 155 mm z BAE Systems
PGZ będzie produkować amunicję 155 mm z BAE Systems

Ukraina atakuje rosyjską infrastrukturę do eksportu ropy

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła atak na terminal w Primorsku, powodując przerwanie załadunku ropy i pożar transportowca. Ostrzelano także elementy rurociągu zaopatrującego port w Ust-Łudze. Primorsk to kluczowe ogniwo tzw. „floty cieni”, dzięki której Rosja omija sankcje. Ukraińskie działania mają na celu ograniczenie eksportu rosyjskiej ropy na rynki zagraniczne.

Pożar w największym terminalu naftowym Rosji. Ukraińskie drony trafiły w cel
Pożar w największym terminalu naftowym Rosji. Ukraińskie drony trafiły w cel

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.