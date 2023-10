Nadciąga burzliwa jesień producentów gier. Na co czekają gracze?

Z kolei w przypadku CI Games budżet gry „Lords of The Fallen” wyniósł około 200 mln zł. Eksperci nie są pewni, czy się zwróci. Gra trafiła na rynek 13 października. Do plusów należy zaliczyć fakt, że w pierwszy weekend po premierze znajdowała się na trzecim miejscu listy bestsellerów platformy Steam.

– „Lords of The Fallen” zyskało uznanie najważniejszych mediów growych na świecie. DotEsports UK przyznało grze 9,5/10 pkt, GamerSky China – 8,5/10, Eurogamer Polska oraz IGN – 8/10 pkt. Gra osiąga dobre wyniki w sklepach cyfrowych i fizycznych. W nadchodzących dniach ogłosimy kluczowe dane dotyczące sprzedaży i nakładów inwestycyjnych – zapowiedział kilka dni po premierze Marek Tymiński, prezes CI Games. Zadeklarował też, że spółka zbiera głosy od graczy i uwzględnia ich uwagi, rozwiązując problemy techniczne.

To właśnie one przyczyniły się do niskich ocen, jakie gracze przyznają tytułowi na Steamie. W najgorszym momencie zaledwie 28 proc. ocen było pozytywnych, ale potem odsetek ten zaczął rosnąć. Teraz wynosi 57 proc. Na 24 października zapowiedziano spotkanie z zarządem i zapewne wtedy na rynek trafią nowe dane dotyczące sprzedaży gry.

Ciekawy koniec roku

W najbliższych tygodniach swoje tytuły na globalny rynek wypuszczą kolejne studia z Polski. To m.in. 11 bit studios (gra z wydawnictwa, „Niezwyciężony”) i PlayWay („House Flipper 2”, też gra z wydawnictwa).

Premiera „Niezwyciężonego” odbędzie się 6 listopada. Producentem tytułu jest studio Starward Industries. W styczniu podpisało aneks do umowy ze spadkobiercą twórczości Stanisława Lema, na mocy którego zapewniło sobie wyłączność na produkcję gier na podstawie powieści „Niezwyciężony” do 2028 r. W tym roku na rynek trafi jeszcze jeden tytuł z wydawnictwa 11 bit studios: „The Thaumaturge”. Zapowiedziano go na 5 grudnia. Producentem jest studio Fool’s Theory.

Z kolei w przypadku PlayWaya gracze czekają na „House Flippera 2”, czyli drugą część flagowego tytułu grupy, stworzonego przez Frozen District. Produkcja ma trafić na rynek 14 grudnia. To najważniejsza tegoroczna premiera od PlayWaya.