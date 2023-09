Mandaty za sprzedaż ogórków bez licencji. Chińskie miasta w desperacji

Absurdalne kary uderzają w małe firmy

Inne samorządy nie ograniczają się do cięć i szukają niekonwencjonalnych źródeł dochodu, by być w stanie spłacać odsetki od zadłużenia. Według Willy’ego Lama z waszyngtońskiego think tanku The Jamestown Foundation, to zadłużenie chińskich samorządów może wynosić nawet 12 bln dolarów, a połowa ich dochodów idzie na spłatę odsetek. Dlatego też samorządy sięgają po niekonwencjonalne środki, by uzyskać dochody.

W czerwcu trzy restauracje w Szanghaju zostały ukarane grzywną w wysokości 5000 RMB (ok. 2982 zł) za to, że miały bez zezwolenia… serwować siekanego ogórka na makaronie. Ta sytuacja akurat rozsierdziła Chińczyków i odbiła się szerokim echem w serwisie społecznościowym Weibo.

– To surowa kara z absurdalnego powodu. Po co uderzać w małe firmy, które są najsłabsze? – krytykował jeden z użytkowników Weibo.

Samorządy szukają pieniędzy nie tylko w gastronomii, ale także w kieszeniach kierowców. Kierowcy w prowincji Henan od wielu miesięcy narzekają na dokładność wag używanych do sprawdzania pojazdów i ładunków. Powodem narzekań są nakładane na porządku dziennym grzywny za przekroczenie limitów wagowych, a – zdaniem kierowców – wagi zawyżają ciężar. Sprawa odbija się już na tyle szerokim echem, że napisał o niej państwowy dziennik "Jiemian".

Władze centralne zaczęły wręcz przyglądać się praktykom samorządowców, co skutkuje odkryciami jak te z miasta Huizhou, gdzie urzędnicy władz centralnych odkryli, że urzędnicy samorządowi fabrykowali dowody, by nakładać surowe kary za wyrzucanie odpadów budowlanych. Pekin posunął się nawet w 2022 r. do zakazu nakładania „arbitralnych kar”, ale przykład kary za ogórki wskazuje, że samorządy ignorują zalecenia ze stolicy.