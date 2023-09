Do bardzo nietypowej, wręcz absurdalnej kradzieży, doszło w chińskim Apple Store. Smartfon został skradziony wprost z ekspozycji, a całość procesu kradzieży nagrana została przez monitoring. To pozwala nam podziwiać, jak kradnąca urządzenie Chinka dosłownie przegryza się przez zabezpieczenia.

Reklama

Kobieta przyszła do sklepu, by kupić iPhone 14 Plus, jednak cena, wynosząca równowartość 960 dolarów, okazała się dla niej nie do przyjęcia. Postanowiła więc ukraść urządzenie. Najpierw próbowała odpiąć linkę zabezpieczającą, a gdy to się nie udało, użyła zębów, co dokładnie widać na nagraniu, zamieszczonym przez South China Morning Post.

Po przegryzieniu linki zabezpieczającej, Chinka bez przeszkód opuściła sklep. Jednak pracownicy szybko zauważyli kradzież. Powiadomiona policja odnalazła i aresztowała złodziejkę w ciągu 30 minut. Aresztowana tłumaczyła się, że kradzieży dokonała, ponieważ potrzebowała telefonu, a nie było jej na niego stać.