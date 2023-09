Rosja uruchomiła swój największy superkomputer. Ma stworzyć konkurenta ChatGPT

Na świecie tzw. superkomputery powstają nieprzerwanie od lat 60. XX wieku. Ich moc obliczeniowa stale rośnie, umożliwiając tworzenie coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań - jak sztuczna inteligencja.

Giganci komputerowych mocy

Aktualny rekord mocy obliczeniowej należy do amerykańskiego komputera Frontier z Oak Ridge National Laboratory (ORNL) w stanie Tennessee. Jego moc obliczeniowa to 1,192 eksaflop/s (1eksaflops =1000 petaflop na sekundę).

Drugi na liście jest japoński superkomputer Fugaku, zainstalowany w RIKEN Center for Computational Science (R-CCS) w Kobe. Trzeci był dotąd superkomputer znajdujący się na terenie Unii, a dokładniej w Finlandii. Nazywa się Lumi i ma moc 307,1 petaflop/s. Na jego miejsce wskoczyła rosyjska maszyna. Unia na do dyspozycji jeszcze jeden superkomputer. To włoski Leonardo o mocy 238,7 petaflopów na sekundę.

Najszybszym superkomputerem w Polsce jest uruchomiony w tym roku na Politechnice Gdańskiej Kraken, będący częścią ośrodka informatycznego Centrum Kompetencji STOS. Ma on wydajność ok. 13,6 petafolp/s, czyli blisko 30 razy mniejszą aniżeli rosyjskie urządzenie. Poprzedni rekord Polski – 7,7 petaflop/s – należał do superkomputera Athena, z krajowskiej AGH.

Sumaryczna moc obliczeniowa 500 największych superkomputerów świata z listy TOP500 (portal: top500.org) wynosiła blisko 2,3 eksaflop/s. Najwięcej (30 proc.) superkomputerów mają USA, w Chinach pracuje 26,3 proc. a 20 proc. w Japonii.

Największy udział w rynku superkomputerów (43,5 proc.) ma amerykański HPE (Hewlett Packard Enterprise). Goni go chińskie Lenovo (30 proc.). Wyprodukował już 168 superkomputerów, dociera do 19 różnych rynków światowych, od Australii po Stany Zjednoczone i wiele innych. Na szczycie listy Green500 w kategorii najbardziej energooszczędnego superkomputera na świecie znajduje się system Henri firmy Flatiron Institute, zbudowany na bazie rozwiązań Lenovo.