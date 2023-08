Dr Grabowski: Nie wezmę udziału w referendum. To jest po prostu obrzydliwe

Czytaj więcej Klub ekspertów Grabowski: Drugiej Grecji w Polsce nie będzie, ale koszty populizmu już ponosimy Ekonomiści niepotrzebnie bili na alarm w związku z polityką PiS? Tak może sądzić tylko ktoś, kto wyobraża sobie, że kryzys będzie wyglądał tak, jak mówił niedawno Adam Glapiński: że ludzie będą mieszkali pod mostami i jedli korzonki - mówi dr Bogusław Grabowski, były członek RPP.

- Wśród 20 największych spółek giełdowych, aż 11 to są te, na które przemożny wpływ ma Skarb Państwa. Ich wartość spadła pod rządami PiS-u do 100 miliardów. To jest mniej niż ta darmowa, dotacyjna część z Krajowego Planu Odbudowy. Czyli gdybyśmy je nawet wszystkie wyprzedali, za czym nikt przecież nie jest, to byśmy mieli z tego mniejsze dochody niż gdybyśmy przywrócili praworządność i dostali samą dotacyjną, nie pożyczkową część z KPO - powiedział.

Jego zdaniem "to pytanie jest po prostu obrzydliwe", ponieważ ono „manipuluje ludźmi”. - Zanim dojdzie do tego referendum to przecież wszyscy ekonomiści i prawnicy uświadomią ludziom, że to jest manipulacja i oni będą zdawali sprawę sobie, że są manipulowani – powiedział Bogusław Grabowski w TVN24.