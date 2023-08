Nowy „Kałasznikow" strzela pociskami NATO

O tym, że koncern „Kałasznikow" opracował eksperymentalny karabin szturmowy AK-19, który wykorzystuje nabój 5,56 NATO, wyszło na jaw w 2020 roku, przypomina gazeta Kommersant. Po raz pierwszy AK-19 został zaprezentowany za granicą na targach IDEX-2021 w Abu Dhabi. W grudniu tego samego roku Rosja podpisała kontrakty eksportowe ( głównie z krajami arabskimi) na ten karabin. Od listopada rosyjscy snajperzy używają nowego karabinu do zabijania na wywołanej przez Rosję wojnie na Ukrainie.

Wojenne krwawe kokosy

W 2022 r „Kałasznikow" zrealizował 45 kontraktów na zamówienie resortu obrony Rosji, 24 kontrakty współpracy wojskowo-technicznej oraz prace nad organizacją produkcji licencyjnej w ramach jednego kontraktu. „Są to największe kontrakty w historii przedsiębiorstwa” - pochwaliło się biuro prasowe koncernu.

W listopadzie 2022 r kremlowski reżim wyznaczył „Kalasznikowa” na koordynatora dostaw sprzętu wojskowego dla rosyjskiej armii. Dostawcy są zobowiązani do zgłaszania firmie dostaw kamizelek kuloodpornych, hełmów i innych produktów na potrzeby zbrodniczej agresji na Ukrainę.

„Kałasznikow" to największy rosyjski producent broni. Jest objęty sankcjami Zachodu. Według własnych danych ma 95 proc. rosyjskiego rynku broni strzeleckiej i 66 proc. w segmencie cywilnej broni. Przed objęciem sankcjami Zachodu, koncern eksportował broń do 27 krajów. „Kałasznikow" ma też 51 proc. udziałów największego producenta dronów w Rosji - firmy „ZALA aero”. Jednak ten sektor nie należy do tych, którymi koncern się chwali. Na potrzeby wojny rosyjska armia importuje drony głównie z Iranu.