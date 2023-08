Kary na Wall Street za paplanie o pracy

- Wielkością grzywien organy nadzoru wysłały jasne przesłanie do Wall Street - stwierdziła Christine Lombardo, partnerka kancelarii prawnej Morgan Lewes & Bockius, która jednak nie sądzi, by problem zniknął. - Częściowo problem w tym, że jest to naprawdę trudne do opanowania przez firmy - dodała.

W większości banków normalną praktyką jest przechowywanie rejestru łączności emajlowej pracowników, jednak firmom trudno jest nakłonić pracowników do korzystania z zatwierdzonych kanałów przy bardziej spontanicznej lub swobodnej wymianie informacji.