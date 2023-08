Twórcy na wojnie z AI. Pilnie potrzeba regulacji

Przykład zza oceanu

Ale wcale nie trzeba czekać na zmiany legislacyjne. Przykład płynie zza oceanu, gdzie Universal Music, Warner Music i Google podjęły rozmowy w sprawie stworzenia zasad dla generowania muzyki przez AI. Jak donosi „Financial Times”, porozumienie potentatów fonograficznych z gigantem stojącym za konwersacyjnym botem Bard byłoby ważnym krokiem w stronę samoregulacji sektora (szczegóły rozmów na razie nie są znane, gdyż są jeszcze na wstępnym etapie).

Negocjacje prowadzone są w czasie, gdy w Hollywood od wielu tygodni strajkują scenarzyści i aktorzy obawiający się o swoje miejsca pracy w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji. Ale bać mogą się też artyści estradowi. AI jest bowiem w stanie tworzyć utwory podobne do tych, które oni napisali, a także wykorzystywać wokal znanych piosenkarzy (przetworzając dźwięki i głosy, do których nie ma praw autorskich).

Opinia dla „Rz" Jerzy Łabuda, ekspert grupy ds. sztucznej inteligencji Stowarzyszenia ZAiKS Wyzwania związane z AI mają charakter egzystencjalny. Interesy twórców, wydawców, biznesu technologicznego i użytkowników muszą być pogodzone. Warunkiem jest uczciwość i transparentność wszystkich stron. Jedną z przyczyn problemów związanych z AI jest brak wiedzy o technologii, rozwiązaniach prawnych oraz brak zrozumienia, jak ważna jest silna, niezależna kultura. Ta nie istnieje bez twórców. Trzeba jasno powiedzieć: utwory mogą być wyłącznie dziełem człowieka. AI nie stworzy niczego sama, musi mieć utwory na wzór, by móc je remiksować i wykorzystywać do generowania nowych treści. Twórcy nic nie zastąpi, ale jeśli kwestia używania utworów do nauczania AI nie będzie rozwiązana, może paść on ofiarą wyzysku i nieuczciwości. Trzeba pilnować interesów ludzi na możliwie wczesnym jeszcze etapie wdrażania tej technologii. ∑

Wskrzeszenie Lennona

Jak się jednak okazuje, środowisko artystów jest podzielone co do wykorzystania sztucznej inteligencji w produkcjach muzycznych. Przeciwko generowaniu przez AI utworów na podstawie jego piosenek ostro zaprotestował niedawno Drake (pojawił się on w kilku tzw. deepfake'ach), zaś Sting ogłosił, że rynek muzyczny na świecie czeka batalia między „kapitałem ludzkim” a botami. Wśród zwolenników AI są jednak Grimes (była partnerka Elona Muska) i Paul McCartney. Ta pierwsza już poinformowała, że nie ma nic przeciwko generowaniu utworów z jej głosem przez sztuczną inteligencję, o ile będzie uczestniczyć w podziale tantiem (oczekuje 50-proc. udziału). Z kolei McCartney zapowiedział, że jeszcze w br. wydana zostanie nowa piosenka Beatlesów z wokalem nieżyjącego Johna Lennona. To właśnie systemy AI odpowiadają za „wskrzeszenie” głosu artysty.

Kwestia praw autorskich w kontekście działania systemów AI dotyczy jednak nie tylko twórczości muzyków, ale właściwie wszystkich użytkowników sieci. Boty, szkoląc się, sięgają bowiem po zasoby online, gdzie znajdują się np. wpisy i zdjęcia, których autorami są zwykli internauci. Tyle że w tych przypadkach kwestia prawa do danych jest uregulowana. – W sieci można znaleźć wiele zbiorów danych, których autorzy jasno precyzują, na jakich zasadach można z nich korzystać. Niestety, weryfikacja tego, czy zespoły uczące tzw. sieci głębokie respektują te regulacje, jest skomplikowana. Trudno stwierdzić post factum, na podstawie jakiego zbioru danych sieć była uczona – zastrzega Rafał Pisz, dyrektor generalny w firmie QuantUp.