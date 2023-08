Wyścig o dotacje dla szybkiego internetu. 3 mld zł z poślizgiem

Choć formalnym ostatecznym źródłem pieniędzy jest w tym wypadku Krajowy Plan Odbudowy (KPO), na pieniądze z którego Polska nadal czeka, to Wojciech Szajnar, dyrektor CPPC zapewnia, że nie przewiduje przesunięcia w czasie harmonogramu konkursu. Pomostowe finansowanie zapewnić ma państwowy PFR.

Wojciech Szajnar nie zdradza jeszcze, jakie jest zainteresowanie tym konkursem.

Poślizg z 3 mld zł

Opóźnienie będzie w wypadku drugiego naboru z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC). Właśnie ponownie przesunięto jego harmonogram. Teraz wnioski o w sumie 2,94 mld zł mają być składane od 16 sierpnia do 18 września. Pierwotnie mowa była o końcu lipca, a potem sierpnia.

Wg dyrektora CPPC, powód opóźnienia jest taki, że nie ma jeszcze zgody Komisji Europejskiej na zmiany wprowadzone przez rząd w czerwcu tego roku. Wiadomo o jednej: korzystnej dla inwestorów modyfikacji sposobu rozliczania projektów.

Komisja Europejska do zamknięcia tego wydania nie odpowiedziała na pytanie o to, co dzieje się ze zmienionymi założeniami FERC.