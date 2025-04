Korzyści i straty z fuzji Aliora i Pekao

Co dalej więc z Aliorem i Pekao? – Musimy poczekać, jaka będzie struktura aktywów bankowych w nowym holdingu i jakie będą decyzje jego władz – zaznacza Sobolewski. Ciekawe jednocześnie, że odsunięcie w czasie, czy nawet odłożenie fuzji tych dwóch dużych banków jakoś szczególnie nikogo nie martwi.

– Od początku byłem sceptyczny wobec tego pomysłu, bo nie widać było korzyści płynących z połączenie tych banków, które byłyby większe od kosztów i potencjalnych utraconych korzyści. Obecnie nawet odłożenie koncepcji fuzji na kilka lat będzie lepszym rozwiązaniem – zaznacza Jańczak.

Jak wskazuje, obecnie bowiem warunki są na tyle sprzyjające, m.in. dzięki środowisku wysokich stóp procentowych, by oba banki mogły rosnąć i podnosić swoją wartość dla akcjonariuszy. W minionym roku Pekao osiągnęło 6,4 mld zł zysku, a w 2023 r. – 6,6 mld zł (wobec 1,7 mld zł w 2021 r.). Alior Bank w 2024 r. pochwalił się rekordowo wysokim zarobkiem na poziomie 2,45 mld zł wobec 2 mld zł w 2023 r. W ubiegłym roku Alior po raz pierwszy w swojej historii wypłacił dywidendę, a w nowej strategii na lata 2025–2027 obiecuje, że do akcjonariuszy trafiać będzie co najmniej 50 proc. zysków.

Również patrząc z punktu widzenia klientów, potencjalne połączenie byłoby raczej niezbyt dobrym kierunkiem. Z rynku zniknąłby bowiem relatywnie duży bank komercyjny, Alior należy przecież do dziesiątki największych podmiotów sektora. A im mniej banków, tym mniej konkurencyjny rynek.

Dlaczego PZU chce się przekształcić w holding?

Również Cezary Stypułkowski przyznał, że konkretów co do przyszłości Pekao i Aliora obecnie nie ma. Podkreślał przy tym, że przekształcenie PZU w holding niewiele zmienia dla Pekao. – Cały zamysł polega na tym, by struktura zarządcza była bardziej czytelna i by można było lepiej alokować kapitał. To jest ABC bankowości i ubezpieczeń – mówił prezes Stypułkowski.