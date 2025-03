Pogoda odbiła się na wynikach PZU

Na rentowność oraz wynik z usług ubezpieczenia, a tym samym na wynik netto Grupy PZU w 2024 r., wpłynęły skutki licznych zdarzeń pogodowych. W minionym roku wiosenne przymrozki, następnie duże opady gradu i nawalne deszcze oraz wielka powódź w południowo-zachodniej Polsce istotnie zwiększyły koszty odszkodowań i świadczeń, głównie w majątkowych ubezpieczeniach rolnych i pozakomunikacyjnych. – Wyłączenie m.in. negatywnego wpływu zdarzeń pogodowych, szacowanego na 404 mln zł – w tym 210 mln zł wpływu powodzi na wynik na udziale własnym PZU, czyli poza odpowiedzialnością reasekuratorów, po skorygowaniu o podatek dochodowy – oznaczałoby, że wynik Grupy PZU w 2024 r. byłby praktycznie identyczny jak rok wcześniej – ocenia spółka.

I przypomina, że od 12 września do 31 grudnia zeszłego roku PZU przyjął prawie 50 tys. zgłoszeń szkód powodziowych i wydał decyzje w przypadku aż 99 proc. z nich, wypłacając w tym okresie poszkodowanym 424,5 mln zł zaliczek i odszkodowań.

Sprzedaż polis, aktywa i dywidenda

Przychody PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na rynku polskim w 2024 r. wzrosły o 10,8 proc., do ponad 17,8 mld zł, a w samym IV kwartale – o 11,1 proc., do prawie 4,6 mld zł. Wyższym przychodom towarzyszyła dobra rentowność. Wskaźnik mieszany COR wyniósł w 2024 r. 92,5 proc., a w ostatnim kwartale 86,1 proc. W ubezpieczeniach komunikacyjnych dynamicznie rósł segment autocasco (wzrost rok do roku o 10,8 proc.).

Przychody Grupy z ubezpieczeń na życie na polskim rynku wzrosły w minionym roku o 7,4 proc. r/r, do blisko 8,7 mld zł. Co ważne, o 6,5 proc. w całym roku 2024 i o 7,6 proc. w ostatnim jego kwartale wzrosły przychody w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych, który odpowiada za lwią część sprzedaży PZU Życie. Przychody w filarze zdrowia wyniosły w 2024 r. blisko 1,9 mld zł i były wyższe o 18,1 proc. w porównaniu z rokiem 2023.

Aktywa klientów zewnętrznych w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI zwiększyły się w 2024 r. do 65,8 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 26 proc. w porównaniu do roku wcześniejszego. Na koniec 2024 r. wartość aktywów całej Grupy PZU sięgnęła 503,3 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 35,3 mld zł. Grupa pochwaliła się wysokim wskaźnikiem wypłacalności (Solvency II) na poziomie 227 proc. na koniec września 2024 r. oraz wysokim ratingiem S&P na poziomie A- z perspektywą pozytywną. Grupa zapowiada kontynuację atrakcyjnej dla inwestorów polityki dywidendowej. W 2024 r. akcjonariusze PZU otrzymali w sumie blisko 3,75 mld zł dywidendy, po 4,34 zł na akcję.