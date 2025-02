Skupmy się na Zielonym Ładzie, bo do niedawna był to absolutny priorytet. Natomiast w ostatnim czasie pojawiły się jednak wątpliwości co do tego, czy Zielony Ład w tej wersji, w jakiej obowiązywał w poprzedniej kadencji instytucji europejskich, nadal powinien być dogmatem. Czy ta wątpliwość jakkolwiek odbiła się na waszej polityce związanej z programami wsparcia biznesu?

Z jednej strony podążamy ścieżką wspierania inicjatyw związanych z Zielonym Ładem, bo zagrożenia klimatyczne nie ustąpiły, niezależnie od poglądów. Mamy mechanizmy wsparcia z wykorzystaniem środków unijnych i KPO, które dotyczą w pierwszej kolejności zielonej transformacji miast. Na to mamy 40 mld zł w formule korzystnego długoterminowego finansowania pożyczkowego. Dlaczego korzystnego? Bo jest na 20 lat z niewielkim oprocentowaniem. Jeżeli inwestycja, którą sfinansujemy, nie generuje zysku, to oprocentowanie wynosi zero i wchodzi w grę umorzenie 5% pożyczki. Te zaś inwestycje , które przynoszą korzyści (obniżenie kosztów energii, inne korzyści ekonomiczne, bezpośrednie, nie tylko klimatyczne) tam jest oprocentowanie 1%. W ostatnim kwartale podjęliśmy duży wysiłek, żeby promować te rozwiązania, zachęcać do nich głównie samorządy. Podpisaliśmy 430 umów na zieloną transformację. Trzeba to podkreślić: wspieranie samorządów oparte jest na długoterminowych, tanich pożyczkach, z oprocentowaniem znacznie poniżej inflacji. I kolejny element: istnieje możliwość rozkładania spłat w sposób niekoniecznie równomierny, dostosowany do potrzeb samorządu.

Jaką zakładacie efektywność wykorzystania tej puli kredytowej przez kontrahentów banku?

Wspomniałem zaledwie o jednym rozwiązaniu - zielonej transformacji miast. Mamy również środki na transformację energetyczną np. na offshore, czyli prosto mówiąc, budowę morskich farm wiatrowych.

Tu ostatnio przebił się news o kredycie 5,5 miliarda dla PGE na projekt Baltica 2. To już zrealizowany projekt. Jakie następne?

Do tej pory, jeśli idzie o budowę morskich farm wiatrowych, podpisaliśmy umowy na 6,25 mld złotych. Beneficjentami są Polenergia, PGE, PGE Baltica. Przy tych ostatnich dwóch projektach stworzyliśmy bardzo ciekawe rozwiązanie łączące finansowanie komercyjne kilkunastu banków z finansowaniem unijnym. To pewna nowość, weszliśmy w konsorcjum, podstawiając finansowanie unijne. Do tego dodaliśmy jeszcze środki własne banku, stworzyliśmy więc mechanizm, który ma skutecznie finansować tego rodzaju inwestycje energetyczne. Kolejne rozwiązanie dotyczy sieci energetycznych, ich modernizacji, przygotowania, rozwoju. Tu możemy się pochwalić pierwszą umową o wartości 11 miliardów zł podpisaną z Tauronem. W przygotowaniu są inne, ale na razie chroni je tajemnica bankowa.

Wrócę jeszcze raz do pytania o efektywność. Czy sądzi Pan, że wszystkie te środki, które są w waszej dyspozycji, zwłaszcza z KPO, będą efektywnie wykorzystane?

W sensie, czy da się je wykorzystać w 100 procentach? Programy dopiero startują. Monitorujemy je i jeżeli widzimy, że z jakichś powodów w niektórych obszarach mogłyby być nie w pełni wykorzystane, sygnalizujemy ministerstwom pewne modyfikacje. Ministerstwa też mają swoje analizy, więc to jest pierwszy element. Mówimy o ministerstwach, które odpowiadają za realizację KPO, czyli Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Cyfryzacji. To są te, w których gestii jest realizacja KPO, bo one podpisały z nami umowy, a my jesteśmy dystrybutorem środków. Na podstawie zasad wynikających z KPO ministerstwa przekazały nam, jakie mamy stosować kryteria naboru i warunki umów. Jeżeli z jakichś powodów okazałoby się, że nie jest możliwe pełne wykorzystanie środków, to sygnalizujemy na roboczo ministerstwu propozycję modyfikacji kierunków i kryteriów.

Czy są przyjmowane?

To też zależy - są przecież zasady wynikające z KPO, których trzeba przestrzegać. To pierwsza sprawa. Z drugiej strony są przygotowane rozwiązania korygujące czy przestawiające na nieco inne tory środki w ramach poszczególnych instrumentów. Sądzę, że te mechanizmy będą skuteczne, ale muszę przyznać, że to dla nas nowe zadanie a zarazem priorytet w ostatnich dwóch kwartałach. Mocno działamy w zielonej transformacji, bo to ona generuje dużą liczbę umów. Duże kwoty kredytów przy mniejszej liczbie umów to domena transformacji energetycznej. No i są nowości. Na przykład rozpoczął się nabór związany z wykorzystaniem środków w zakresie wodoru. Nabór jest do końca lutego, a potem będzie podpisywanie umów. I tu uwaga; środki na wodór są dotacyjne!

Podsumowując, jakby pan opisał priorytety banku, jego główne zadania, ale też na główną linię transformacji instytucjonalnej BGK?

Spuentowałbym to odwołując się do naszej misji. Naszą misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. W tej misji mieści się element wizji - mobilizowanie efektywnego wykorzystania kapitału publicznego i prywatnego dla rozwoju. Nie ma rozwoju bez inwestycji. Trudno też myśleć o rozwoju bez innowacji. Na to stawiamy akcent, na tym chcemy się skupić i to mamy zawarte w projekcie nowej strategii banku.