- Rada jest chętna, aby przystąpić do obniżania stóp natychmiast, gdy inflacja przestanie rosnąć, a projekcja będzie wskazywać na jej spadek. Dyskusja o luzowaniu polityki pieniężnej może rozpocząć się w marcu 2025 r., po kolejnej projekcji – mówił miesiąc temu szef NBP.

RPP obniży stopy procentowe w 2025 r. nawet o 100 pb?

W listopadzie RPP zyskała przynajmniej dwa argumenty, aby na wizję obniżek stóp patrzeć jeszcze łaskawiej. Po pierwsze, rząd ogłosił podtrzymanie działań osłonowych dla gospodarstw domowych. Cena maksymalna energii 500 zł/MWh będzie obowiązywać przynajmniej do września 2025 r. Co więcej, w międzyczasie prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie mógł wezwać dostawców energii do obniżenia taryf, jeśli hurtowe ceny energii będą spadać. Te decyzje nie tylko obniżają trajektorię inflacji w 2025 r. (o ponad 1 punkt procentowy względem scenariusza odmrożenia cen energii), ale też zmniejszają ryzyko wzrostu oczekiwań inflacyjnych w społeczeństwie.

Po drugie, dane o PKB za trzeci kwartał. Wprawdzie były one zbliżone do listopadowej projekcji (2,6 proc. w projekcji, 2,7 proc. podane przez GUS), niemniej wskazały bardzo słaby wzrost konsumpcji gospodarstw domowych – tylko o 0,3 proc. rok do roku (wobec prognozowanych 2,8 proc. w ostatniej projekcji NBP). Słowem, dane te zdecydowanie nie potwierdzają obaw, że wysoki wzrost dochodów do dyspozycji w 2024 r. (około 20-procentowa podwyżka płacy minimalnej, 20-30-procentowe podwyżki dla sfery budżetowej i nauczycieli, ponad 12-procentowy wzrost emerytur i rent, zmiana 500 plus na 800 plus) spowodował silny, proinflacyjny boom popytowy. Nie oznacza to jednak, że nic się nie dzieje. Źródłem trosk dla RPP pozostaje uporczywie podwyższona dynamika cen usług, na poziomie blisko 7 proc. rok do roku. Jest napędzana właśnie m.in. wzrostem kosztów pracy oraz relatywnie lepszym popytem na usługi niż towary.

Wśród innych czynników argumentujących obniżki stóp przez RPP ekonomiści ING Banku Śląskiego wymieniają m.in. obniżki stóp głównych banków centralnych oraz w krajach naszego regionu, słabą koniunkturę w Niemczech, stopniowy spadek oczekiwań inflacyjnych, spadającą rentowność firm oraz ich niską aktywność inwestycyjną.