Nowe wymagania impulsem do zmian

– Banki będą w stanie spełnić wymogi, pytanie tylko jakim kosztem. Z perspektywy klienta jest to jednak budowanie innego zachowania i podejścia. Musimy dawać różne rozwiązania, różnym grupom klientów. Niektórzy z nich powinni oszczędzać, inni bardziej inwestować – mówił Paweł Preuss, partner EY.

– Pytanie, czy banki powinny skupić się tylko na depozycie, czy też oferować szerszą paletę produktów i poszukać też pośredniego wsparcia wśród klientów indywidualnych chociażby poprzez pobudzenie rynku instytucjonalnego i emisję długu w Polsce – mówiła Izabela Rokicka.

Uczestnicy debaty wskazywali bowiem, że zmiany, które czekają sektor bankowy, mogą być impulsem do tego, aby branża jeszcze mocniej postawiła na edukację społeczeństwa.

– Nic z tego wszystkiego nie wyjdzie, jeśli nie będzie rosła skłonność do oszczędzania Polaków. Co czwarty Polak nie ma żadnych oszczędności. Aby mówić o inwestowaniu, to jednak trzeba zacząć od oszczędzania – podkreślała ekonomistka Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl.

Wątek ten sprowokował dyskusję na temat edukacji finansowej Polaków, która wciąż pozostawia wiele do życzenia. Wszyscy zdają sobie sprawę, że potrzeba podjąć w tym zakresie działania, ale główne pytanie brzmi, kto miałby za tym stać?

– Wszyscy w tym procesie mają do odegrania swoją rolę, ale ktoś musi pełnić jednak rolę lidera. Przede wszystkim powinno być to państwo w postaci któregoś z ministerstw czy też instytucji publicznej. Chodzi o to, aby kampania edukacyjna była prosta, konsekwentna, trwała i obejmowała wszystkie media opiniotwórcze – mówił Paweł Preuss.