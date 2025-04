„Banco Santander odnotowuje ostatnie spekulacje dotyczące potencjalnej transakcji z udziałem Santander Bank Polska, potwierdza, że otrzymał zainteresowanie od kilku stron i obecnie prowadzi rozmowy z Erste Group Bank AG w sprawie potencjalnej sprzedaży 49 proc. udziałów w Santander Polska” – podaje Banco Santander w bieżącym, poniedziałkowym komunikacie.

Santander Bank Polska idzie na sprzedaż

Banco Santander to hiszpańska grupa, która jest większościowym właścicielem (ma 62 proc. akcji) polskiego dużego banku – Santander BP. Na początku kwietnia w mediach pojawiły się nieoficjalne informacje, że Hiszpanie chcą wystawić na sprzedaż całość swoich aktywów w Polsce, za ok. 8 mld dolarów, tak by zdobyć finansowanie na ekspansję w Ameryce Południowej i Ameryce Północnej.

Wówczas Banco Santander nie komentował tych doniesień, ale dzisiejszy komunikat wyraźnie potwierdza, że po pierwsze, polski Santander BP ma rzeczywiście iść pod młotek, i pod drugie, że jest to proces dosyć zaawansowany.

Jednocześnie Hiszpanie podkreślają, że nie ma pewności, iż obecne rozmowy doprowadzą do osiągnięcia porozumienia i sfinalizowania transakcji. „W razie potrzeby zostanie wydane dalsze ogłoszenie” – czytamy w komunikacie.