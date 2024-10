PKO BP chce mieć 15 mln klientów

KADRY

Cezary Stypułkowski, prezes Banku Pekao, dołączył do Rady Institute of International Finance (IIF), najważniejszej globalnej organizacji branży finansowej zrzeszającej blisko 500 największych podmiotów z ponad 60 krajów. Rada IIF to blisko 40 szefów firm, w zdecydowanej większości wielkich globalnych instytucji finansowych. IIF podał, że o nominacji prezesa Pekao zdecydowało jego doświadczenie i wiedza, które wzmocnią władze tej międzynarodowej instytucji.

– Jestem zaszczycony, że otrzymałem zaproszenie, by dołączyć do Rady IIF, który odgrywa kluczową rolę w globalnym sektorze finansowym i jego dialogu z oficjalnym sektorem – skomentował Cezary Stypułkowski. – Cieszę się, że członkowie IIF docenili moją wieloletnią pracę w jego szeregach, podczas której reprezentowałem interesy instytucji z krajów rozwijających się – dodał.