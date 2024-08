Bank PKO BP zarobił cztery razy więcej niż rok temu

Ile pozwów frankowych wobec PKO BP

W minionym roku tego typu rezerwy były jeszcze wyższe – ok. 3,5 mld zł w pierwszej połowie oraz 2,5 mld zł w samym II kwartale. I to właśnie spadek rok do roku kosztów ryzyka prawnego kredytów walutowych jest główną przyczyną, że PKO BP mógł się pochwalić tak dużym zyskiem obecnie.

Niższe rezerwy nie oznaczają oczywiście, że problem frankowy zniknął. Odwrotnie, wciąż jest dużym obciążeniem dla banku. Na koniec czerwca 2024 r. przeciwko PKO BP toczyło się 35 207 postępowań sądowych wobec 30 498 na koniec grudnia 2023 r.

Bank podaje też, że do końca czerwca zarejestrowano ponad 61 tys. wniosków o mediacje w programie ugód dotyczących kredytów CHF, 40,8 tys. mediacji zakończyło się pozytywnie, a 14 tys. negatywnie. Łączna liczba ugód zawartych wyniosła 40,5 tys. W II kwartale przybyło 1,8 tys. nowych wniosków o mediację.

Wakacje kredytowe w PKO BP

Z raportowych wyników finansowych na szczególną uwagę zasługiwać może wynik z tytułu odsetek, który wyniósł 5,05 mld zł (o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i o 3 proc. mniej niż kwartał wcześniej) i okazał się wyraźnie wyższy od oczekiwań analityków (ci spodziewali się ok. 4,89 mld zł).

W II kwartale marża odsetkowa spadła do 4,4 proc. z 4,56 proc. w I kwartale, ale marża bez wakacji kredytowych wynosiłaby 4,83 proc. Bank podaje, że w ramach tegorocznego „urlopu od rat”, do końca czerwca wniosek o zwiększenie rat swojego kredytu mieszkaniowego złożyło 21,3 tysięcy klientów. Stanowiło to 4 proc. liczby oraz 8 proc. wartości kredytów ogółem.