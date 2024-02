Kolejny kraj rezygnuje z obsługi finansowej rosyjskich firm. Jest reakcja Kremla

Czytaj więcej Banki Turcja odcina Kreml od importu. Banki wyrzucają rosyjskie firmy Od początku roku banki w Turcji zaczęły zamykać rachunki rosyjskich firm i zaostrzyły wymagania dla obywateli Rosji, którzy chcą otrzymać tureckie karty bankomatowe. Teraz proces ten znacznie przyśpieszył. To efekt rozszerzonych sankcji Białego Domu.

Inny biznesmen, właściciel firmy energetycznej, dodał, że otwarcie konta w największych bankach stało się niemożliwe. Zaznaczył, że można negocjować prywatnie z osobistym menedżerem ( z czym prawdopodobnie wiążą się ogromne łapówki -red.), ale po pierwszej kontroli „wylecisz jak korek”.



Co może zrobić Departament Skarbu USA?

Jak wyjaśniła gazecie Olga Płetniewa, partnerka działu doradztwa podatkowego i prawnego firmy Kept, bezpośrednie rozliczenia ZEA z Rosją są obecnie trudne, m.in. ze względu na fakt, że na listach sankcyjnych znalazł się bank Ak Bars, który był głównym kanałem płatniczym. Departament Skarbu USA we wrześniu 2023 r. dodał bank do listy firm objętych sankcjami (SDN).

„Oczekujemy, że instytucje finansowe dołożą wszelkich starań, aby nie były świadomymi lub nieświadomymi osobami ułatwiającymi obchodzenie i uchylanie się od sankcji” – powiedziała sekretarz skarbu Janet Yellen.

Czytaj więcej Banki Drugi bank Szwajcarii nie będzie już obsługiwał Rosjan Do końca roku bank Julius Baer zaprzestanie obsługi rosyjskich klientów, a ich karty płatnicze przestaną działać do końca września. To efekt większej kontroli międzynarodowej nad szwajcarskimi bankami.

Zapewniła, że Departament Skarbu USA nie zawaha się użyć nowych narzędzi „w celu podjęcia zdecydowanych i chirurgicznych działań przeciwko instytucjom finansowym, które ułatwiają dostawy rosyjskiej machiny wojennej” – obiecała.