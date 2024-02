mBank zapowiedział ważną zmianę w dostępie do bankowości mobilnej. Klienci, którzy posiadają telefony ze starymi systemami operacyjnymi, powinni liczyć się z tym, że niedługo stracą albo będą mieli utrudniony dostęp do aplikacji mobilnej banku.

mBank wyłączy aplikację mobilną części klientów

Problem będą mieli posiadacze iPhone’ów z oprogramowaniem iOS w wersji niższej niż 16 oraz właściciele urządzeń z systemem Android poniżej wersji 8. W przypadku tych pierwszych, mBank zamierza wstrzymać aktualizacje aplikacji mobilnej. Nie wiadomo jeszcze, kiedy klienci posiadający stare wersje iOS mogą spodziewać się tych zmian – dokładną datę wstrzymania aktualizacji bank przekaże w kolejnym komunikacie.

Z kolei w przypadku smartfonów z oprogramowaniem Android niższym niż 8 aplikacja mBanku zostanie całkowicie zablokowana. Bank podał, że nastąpi to już za dwa miesiące. „Na przełomie kwietnia i maja 2024 (o dokładnej dacie poinformujemy w kolejnej komunikacji) wyłączymy działanie aplikacji” – poinformował mBank w komunikacie na swojej stronie internetowej.

mBank wyjaśnił, że jeśli klienci nadal chcą korzystać z najnowszej wersji aplikacji mobilnej, powinni zaktualizować oprogramowanie na swoim smartfonie do wersji co najmniej 8. Jak przekonuje bank, ma to na celu zabezpieczenie rachunków klientów. „Robimy to ze względu na bezpieczeństwo Twoich pieniędzy” – podkreślił mBank.