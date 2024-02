Na zmianę prezesa PKO BP trzeba jeszcze poczekać

Zmiany w radzie nadzorczej to pierwszy krok do zmian w zarządzie. Jednak obecny prezes Dariusz Szwed na razie zachowa swoje stanowisko. Wszystko przez wewnętrzne regulację banku. Ze statutu spółki wynika, że nowa rada nadzorcza nie będzie mogła od razu zmienić zarządu z nadania PiS. Art. 14 statutu mówi, że może do tego dojść nie wcześniej niż w terminie siedmiu dni od dnia pierwszego posiedzenia rady nadzorczej. To oznacza, że prezes banku może zostać odwołany dopiero 9 lutego.

Karuzela prezesów w PKO BP

W czerwcu 2021 r. ze stanowiska prezesa PKO BP zrezygnował Zbigniew Jagiełło po 12 latach. Po jego dymisji w trzy lata największy bank w Polsce miał aż czterech prezesów: Jana Emeryka Rościszewskiego, Iwonę Dudę, Pawła Gruzę oraz obecnego prezesa — Dariusza Szweda.

Skarb Państwa ma 29,43 proc. akcji banku PKO BP.