Budżet na promocję mało przejrzysty

Sam budżet na komunikację i promocję też jest, jak wynika z naszych informacji, mało przejrzysty. Coraz większą jego część stanowią nieokreślone bliżej środki na promocję, znajdujące się w gestii dyrektora Departamentu Komunikacji Piotra Turka, uchodzącego za jednego z najbliższych współpracowników prezesa Adama Glapińskiego. Maleje z kolei udział np. wydatków na promocję monet i banknotów (te mają wynieść w 2024 r. 4,2 mln zł, o 3 mln zł mniej niż 2023 r.). Ten dyskrecjonalny budżet na promocję w br. wynieść ma 13,7 mln zł po 7,9 mln zł w ub.r.

Ogólnie na promocję NBP przeznaczy w 2024 r. 19,9 mln zł, o 1 mln zł więcej niż w 2023 r., ale aż o 5,5 mln zł więcej niż w 2022 r. Z kolei działalność komunikacyjna ma kosztować 12,6 mln zł, o 0,2 mln zł mniej niż rok temu i o 1,4 mln zł więcej niż dwa lata temu. – Wzrost wydatków NBP na promocję jest tłumaczony tym, że trwają bezpardonowe ataki na NBP, które trzeba odpierać. W praktyce krytyka dotyczy prezesa NBP, a nie całego banku. To są więc pieniądze przeznaczone na obronę czci prezesa – mówi „Rzeczpospolitej” osoba związana z bankiem centralnym.

Skuteczność działań wizerunkowych NBP jest wątpliwa. Z badań CBOS wynika, że w marcu ub.r. działalność banku centralnego pozytywnie oceniało 38 proc. ankietowanych, a negatywnie – 39 proc. W porównaniu do poprzedniego badania, z września 2022 r., w notowaniach NBP nastąpiła wyraźna poprawa, co można powiązać ze spadkiem inflacji i obniżkami stóp procentowych we wrześniu i październiku ub.r. Opinie wciąż są jednak znacznie gorsze niż wcześniej. Przykładowo, w marcu 2020 r. działalność NBP dobrze oceniało 59 proc. respondentów, a źle – tylko 11 proc. Polacy nie darzą też zaufaniem prezesa NBP. W grudniu według CBOS zaufanie do Adama Glapińskiego wyrażało 23 proc. ankietowanych, a nieufność – 45 proc.

Wsparcie Adama Glapińskiego dla Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika

O tym, że budżet na promocję i komunikację NBP nie oddaje w pełni nakładów banku centralnego na cele wizerunkowe, świadczyć zdaje się również to, że bliscy współpracownicy prezesa są zaangażowani w działalność zewnętrznych organizacji, które są wspierane finansowo przez NBP.

Wspomniany Piotr Turek od sierpnia 2023 r. jest rektorem Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, która nie kryje, że Narodowy Bank Polski jest jej mecenasem. Niektóre kolegia SGMK - w Krakowie, Olsztynie i Lublinie - znajdują się w siedzibach oddziałów okręgowych NBP. Sama uczelnia jest dziełem Akademii Kopernikańskiej, finansowej z budżetu państwa. W prezydium tej instytucji, pomyślanej przez rząd PiS jako przeciwwaga dla Polskiej Akademii Nauk, zasiadają m.in. prezes NBP prof. Adam Glapiński, wiceprezeska NBP prof. Marta Kightley, doradca prezesa NBP Leon Podkaminer oraz prof. Zbigniew Krysiak z SGH. Ten ostatni jest współautorem głośnego raportu z jesieni 2021 r., sporządzonego na zamówienie europosła Solidarnej Polski Patryka Jakiego, z którego wynikać miało, że Polska traci na członkostwie w UE. Wśród wykładowców SGMK są z kolei m.in. Leon Podkaminer i inna doradczyni prezesa NBP, prof. Grażyna Ancyparowicz, była członkini RPP.