Kredyty nie będą tańsze: WIRON powyżej WIBOR

Kiedy szansa, by było taniej

Najważniejsze jednak pytanie brzmi: co dalej? – W krótkim okresie wiele zależy od tego, co się będzie działo ze stopami procentowymi – komentuje Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. – Jeśli obniżki stóp będą trwały, a jest jeszcze przestrzeń do ich redukcji, to WIBOR w tym czasie może kształtować się poniżej WIRON. W momencie gdy stopy się ustabilizują, to stawki WIBOR mogą być nieco wyższe niż WIRON – ocenia Bujak.

Trudno powiedzieć, kiedy to nastąpi. Na razie rynki oczekują kolejnych cięć, aż do poziomu poniżej 4 proc. w połowie przyszłego roku. Przy czym, jeśli RPP nie dokona takiego ruchu w ciągu miesiąca, WIRON 1M powinien wyraźnie nadrobić straty wobec WIBOR 1M.

– Gdy rynek przestanie oczekiwać zmiany stóp, czy to w górę, czy w dół, sytuacja wróci do normy, a notowania WIRON powinny być niższe niż WIBOR – uważa też Kamil Sobolewski. – Przy czym nie spodziewałbym się tak dużych różnic na korzyść WIRON, jakie obserwowaliśmy w pierwszej połowie br., czyli nawet powyżej 1 pkt proc. Myślę, że będzie to różnica rzędu 0,2–0,4 pkt proc. – podkreśla Sobolewski.