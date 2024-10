Iran zaatakuje rakietami balistycznymi? „Będzie to miało poważne konsekwencje”

Reakcje państw arabskich na to, co dzieje się w ostatnim czasie wokół relacji Hezbollah-Izrael, są delikatne i bardzo miękkie dyplomatycznie. Te państwa zdają sobie sprawę z tego, że Hezbollah także dla nich był zagrożeniem. Izraelczycy czują, że nie do końca są osamotnieni w swoich radykalnych działaniach względem Hezbollahu, ale pośrednio także Iranu - mówi Tomasz Otłowski, ekspert w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego.