Artyści kontra sklepy. „Zostaliśmy na lodzie”

Kłopotliwy artykuł 15l uchwalonej w marcu ustawy o tarczy antykryzysowej wstrzymał pobieranie opłat za publiczne odtwarzanie muzyki w miejscach typu sklepy lub restauracje. Wtedy większość tego typu miejsc zostało zamkniętych lub mogło – jak restauracje – obsługiwać jedynie zamówienia z dostawą lub na wynos. Jednak choć od 4 maja punkty te już działają ponownie, to przepis nadal obowiązuje i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić.

