Alfabet wynalazków po japońsku

Najwięcej spektakularnych produktów na światowe rynki wprowadziło japońskie Sony. I generalnie to właśnie Japończycy wdrożyli najpierw u siebie, a potem spopularyzowali w innych krajach świata, najwięcej wynalazków, które ułatwiły, umiliły, a często nawet ratowały życie.

A

jak aparat cyfrowy. Wprowadziło go 25 sierpnia 1985 roku Sony. Aparat nazywał się Sony Mavica. W rzeczywistości był to zwykły aparat analogowy, tyle że z elektroniczną przybudówką. Potem Nikon w 1986 roku udoskonalił wyrób Sony i wprowadził na rynek SLR, pierwszy prawdziwy aparat cyfrowy. To także Japończyk wymyślił pierwszy na świecie aparat montowany w telefonach komórkowych. Skomercjalizowała go Kyocera w 1999 roku.

B

jak Betamax. Był to pierwszy format kaset wideo do magnetowidów, w którym został zastosowany zapis ścieżek bez odstępów. Sony swój wynalazek zaoferowało do sprzedaży w 1975 roku. Zaskakujące, ale japońska firma mimo sukcesu rynkowego (i wysokiej ceny, czyli wysokiej marży) nie miała do tego wynalazku serca i go nie promowała. Ostatecznie więc Betamax zniknął z rynku.

C

jak CD. Tym razem Sony nie wymyśliło tego samo, ale do spółki z holenderskim Philipsem. Pierwsze CD znalazło się na rynku w 1982 roku i było w stanie pomieścić zawartość twardego dysku komputera. Początkowo płyta kompaktowa wykorzystywana była jedynie do nagrywania muzyki, ale szybko znalazła zastosowanie jako wygodny sposób przechowywania i przenoszenia danych.

D

jak drukarki 3D. Wymyślił je Hideo Kogama w 1981 roku, a potem udoskonalił je w 2014 roku tokijski informatyk Yuichiro Takeuchi, który nadal jest zatrudniony w Sony Computer Sciences Laboratories. Na jego drukarkach można było odtwarzać całe ogrody „jak żywe". Szczególnie poświęcił się drukowaniu zdjęć ogrodów ziół.

E

Jak ekran kolorowy LCD. Tym razem jest to wynalazek Seiko Epson. Zaczęło się w 1980 roku od wprowadzenia opracowanego przez inżynierów Seiko telewizorków kieszonkowych.

F

jak futures (kontrakty dotyczące przyszłych cen produktów). Te kontrakty pochodzą jeszcze z lat 30. XVIII wieku i były zawierane na giełdzie ryżu.

G

jak garnek do ryżu. W wielu japońskich domach wprowadzenie tego wynalazku było prawdziwą rewolucją. Wcześniej ryż gotowano w kamiennym piecu w rogu kuchni (kamado). Prototyp został opracowany w 1912 roku, ale wynalazek znalazł się w sprzedaży dopiero w 1955 roku. Toshiba, która zaczęła masową produkcję, pracowała metodą prób i błędów przez pięć lat nad nadaniem garnkowi właściwych kształtów. Kiedy jednak pojawił się na rynku, kamado zniknęły z kuchni. W garnku można ryż ugotować, a potem trzymać w odpowiedniej temperaturze przez kilka godzin. I ryż może wyschnąć, ale się w nim nie przypali.

H

jak hybryda. Jako pierwszy pokazał ją koncern motoryzacyjny Toyota Motor Company podczas North American International Motor Show w Detroit w 2009 roku. Pierwszy prius pomalowany był w rafę koralową. Zwiedzający wzruszali ramionami, nie wierząc, że „coś takiego" może kiedykolwiek zaistnieć na rynku. Bardzo się mylili, bo wkrótce priusy się zmaterializowały na ulicach.

I

jak instant. Pierwsza była sproszkowana kawa, potem suchy makaron. I jedno i drugie wystarczy zalać gorącą wodą. To pomysł Satori Sato, który opatentował ten wynalazek w Stanach Zjednoczonych w 1901 roku.

J

jak jet ski (czyli skuter wodny) – wprowadzony na rynek przez japońskie Kawasaki. Było to w 1972 roku i przyniosło firmie wielki sukces komercyjny.

K

jak kalkulator. Pierwszy kalkulator został opatentowany przez Ryoichi Yazu w 1963 roku. Żeby skomercjalizować ten wynalazek, założył on firmę Yazu Jido Soroban i wyprodukował 200 urządzeń Yazu Automatic Arithometer. Potem japońskie kalkulatory zalały świat.

L

jak laptop. Pierwszy komputer przenośny o nazwie Epson HX-20 wyprodukował Epson. Na rynku pokazano go w 1982 roku, miał pełną klawiaturę, monitor LCD i wbudowane baterie, które można było ładować z sieci.

Albo: jak lotniskowiec. Cesarska Marynarka Wojenna miała pierwszy na świecie i zbudowany we własnej stoczni lotniskowiec już w 1922 roku.

M

jak makaron ramen. Podobno wynaleźli go Chińczycy, ale sami przyznają, że raczej był to Japończyk, który mieszkał w Chinach. W każdym razie, jakkolwiek rzeczywiście było, to Japończycy rozsławili go na całym świecie już w XIX wieku. Prawdą jest natomiast, że jest to jedno z najpopularniejszych dań japońskich pracowników fizycznych. W 1958 roku pojawił się na półkach supermarketów. Dzisiaj ramen jest nie tylko wielkim sukcesem finansowym dla producentów, ale i częścią japońskiej kultury. Ma swoje muzeum i gry komputerowe.

N

jak nawigacja satelitarna. Pierwsze egzemplarze ułatwiające trafienie do celu podróży pokazały się na rynku w 1981 roku i wprowadziła je Honda. Urządzenie początkowo nie było doskonałe, ale wskazywało pokonaną odległość, punkt rozpoczęcia podróży i kierunek, w jakim kierowca powinien podążać. Pierwsza nazwa, to Electro Gyro-Cator. Potem produkt został ulepszony.

O

jak ołówek automatyczny. Potem został przekształcony w długopis. W formie, jakiej używamy go obecnie, wymyślił go w 1915 roku Tokuji Hayakawa, robotnik zatrudniony przy obróbce metalu. Prototyp nazwany został Ever Ready Sharp.

P

jak PlayStation. PlayStation 1, jak i późniejsze tego typu urządzenia, to wynalazek Sony. Pierwszy pokazany został w 1994 roku i można na nim było grać w 3,8 tys. gier. PlayStation 2 pokazany został na rynku w 2000 roku i okazał się najpopularniejszą konsolą do gier na świecie. Sprzedano 155 mln sztuk tego urządzenia. W 2012 roku Sony wstrzymało produkcję.

Q

jak kod QR pozwalający odczytać ceny produktów, informacje na kartach pokładowych itp.

R

jak robot. Podobno, ale naprawdę „podobno", pierwsze roboty Japończycy zbudowali już w XVII wieku. Niektóre z nich były tak precyzyjne, że mogły przenieść filiżankę herbaty, nie wylewając z niej ani kropli płynu, i pisać litery chińskiego alfabetu. Już z całą pewnością roboty pojawiły się w japońskich sklepach w latach 20. XX wieku.

S

jak shinkansen. Do dziś pozostaje najszybszym (rozwija prędkość do 400 km/godz.) pociągiem na świecie. Bardzo wygodny, chociaż nietani, sposób podróżowania. Pierwszy kurs shinkansena z pasażerami odbył się między Tokio a Osaką w roku 1964.

Albo: jak selfie stick, czyli teleskopowo rozkładający się wysięgnik, na którego końcu umieścić można telefon komórkowy z aparatem fotograficznym. Autorami tego wynalazku są dwaj Japończycy Hiroshi Ueda i Yujiro Mima. Został wprowadzony na rynek w latach 80. XX wieku.

Ś

jak światła LED. Na początku lat 90. ubiegłego wieku trzech japońskich inżynierów: Isamu Akasaki, Hiroshi Amano i Shuji Nakamura, wykorzystało półprzewodniki do wyprodukowania błękitnego światła o wyjątkowej jaskrawości. Ich wynalazek został natychmiast wykorzystany w motoryzacji, przy budowie monitorów komputerowych, ponieważ umożliwiał drastyczne zmniejszenie poboru energii.

T

jak taśma korekcyjna. Okazała się prawdziwym błogosławieństwem dla maszynistek, które, przepisując teksty, robiły błędy. Wynalazek firmy Fuji.

U

jak USB. Wprowadzone w końcu lat 90. ubiegłego wieku. Wynalazek szybko skopiowali Chińczycy, znacznie zwiększając pojemność nośników pamięci. Wynalazcą jest japoński inżynier Fuijo Masuoka.

W

jak walkman. Nazwa, która potem była powtarzana przez innych producentów. Ale właścicielem pierwszego kasetowego odtwarzacza jest nadal Sony. Była to prawdziwa rewolucja, ponieważ można było np. iść ulicą i słuchać muzyki. Pierwsze walkmany pojawiły się na rynku w 1979 roku i zostały wyprzedane w ciągu miesiąca.

V

jak VHS. Wynalazek Sony z 1976 roku. Podobnie jak Betamax umożliwiał odtwarzanie nagranych programów. I umożliwiał nagranie i odtwarzanie filmów i programów. Stał się zaczątkiem nowej usługi: wypożyczalni filmów.

Z

jak zegarek kwarcowy. Mimo że najsłynniejsze zegarki na świecie są produkowane w Szwajcarii, to jednak prace nad zegarkami Japończycy rozpoczęli już w 671 roku. Wtedy to cesarz Japonii Tenchi sam wykonał zegarek wodny Ro-koku. Zegarki kwarcowe zostały wprowadzone w latach 80. ubiegłego wieku i natychmiast stworzyły potężne zagrożenie dla Szwajcarów. Chodziło przede wszystkim o to, że mechanizm kwarcowy jest bardzo tani. Pierwszy egzemplarz wprowadziło na rynek Seiko, po nim Citizen i Orient. Samo Seiko zostało założone w 1881 roku przez zegarmistrza Kintaro Hattori na tokijskiej Ginzie. W 1969 roku Seiko wypuściło pierwszy na świecie zegarek kwarcowy, a po nim zegarek dla nurków (1975), następnie zegarek zasilany światłem słonecznym, oraz Kinetic, który nie wymagał nakręcania.

- Materiał powstał we współpracy z Ambasadą Japonii w Polsce