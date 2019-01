DER Touristik inwestuje na Mauritiusie

Niemieckie biuro podróży przejęło część udziałów w Mautourco Holdings, agencji na Mauritiusie obsługującej turystów

DER Touristik rozbudowuje sieć agencji obsługujących klientów w miejscach, do których wysyła turystów. W zeszłym roku otworzył kolejne biuro tego typu w Chorwacji (DTS Kroatien), teraz przejął część udziałów w Mautourco Holdings, z którym od lat współpracuje.

Poniżej dalsza część artykułu

Jak podaje DER Touristik, Mautourco to wiodąca firma tego rodzaju na Mauritiusie. Istnieje od 60 lat, zatrudnia 405 pracowników i obsługuje 180 tysięcy klientów rocznie. Co ciekawe, ma własną zajezdnię dla należących do niego autokarów i samochodów na wynajem.

DER Touristik ma obecnie sieć biur typu DMC (destination management company) w 25 krajach i 57 kierunkach wakacyjnych.