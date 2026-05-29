Przez lata rynek wierzytelności w Polsce funkcjonował w modelu, który dobrze odpowiadał realiom swojej epoki. Jednak wraz z postępującą cyfryzacją sektora finansowego coraz wyraźniej widać było, że dotychczasowe podejście wymaga zmiany. Potrzebne stało się rozwiązanie zintegrowane, bezpieczne, przyjazne dla użytkownika i dostosowane do tempa współczesnego rynku.

Rozproszone narzędzia, komunikacja prowadzona wieloma kanałami oraz ograniczona przejrzystość postępowań oznaczały w praktyce większą złożoność organizacyjną, dłuższe procesy decyzyjne i trudniejszą kontrolę nad przepływem informacji. Rosły koszty operacyjne, a wraz z nimi ryzyka, które w nowoczesnym sektorze finansowym coraz trudniej uzasadnić.

W tym kontekście Platforma Sprzedaży Wierzytelności BIK Debt360 staje się wyraźnym sygnałem zmiany kierunku, w jakim ewoluuje rynek.

Każdy, kto brał udział w złożonym procesie sprzedaży portfela wierzytelności, zna moment, w którym techniczna organizacja zaczyna przesłaniać samą transakcję. Zamiast skupienia na wartości portfela pojawia się zarządzanie plikami, wersjami dokumentów, pytaniami inwestorów i historią komunikacji. BIK Debt360 porządkuje właśnie tę część procesu, która dotąd zbyt często działała jak niewidzialny koszt transakcji.

Platforma organizuje obrót wierzytelnościami w jednym, spójnym środowisku technologicznym. Obejmuje przygotowanie portfela, komunikację z inwestorami, prowadzenie postępowań, w tym aukcji online, aż po finalizację transakcji. W praktyce oznacza to odejście od rozproszonych i częściowo manualnych procedur w stronę większej standaryzacji, cyfryzacji i kontroli.

Dla sprzedających to większa kontrola nad informacją i przebiegiem procesu. Dla inwestorów: równy dostęp do danych i bardziej przejrzyste warunki udziału. Dla rynku jako całości: krok w stronę standardu, którego dotąd brakowało.

W obrocie wierzytelnościami zaufanie zawsze miało kluczowe znaczenie. Dziś jednak nie wynika ono wyłącznie z relacji między stronami. Coraz częściej jest także efektem jakości infrastruktury technologicznej. BIK Debt360 wpisuje się w ten trend, oferując jednolite środowisko, w którym wszystkie etapy procesu, od przygotowania danych po finalizację transakcji, są cyfrowe, spójne i możliwe do audytowania. Platforma pozwala lepiej zarządzać informacją, kontrolować jej przepływ oraz dokumentować działania uczestników.

Nie bez znaczenia jest również rola BIK jako operatora rozwiązania. To instytucja, która wnosi do tego procesu kapitał zaufania, szczególnie istotny w obszarze, w którym bezpieczeństwo danych, przejrzystość i wiarygodność mają fundamentalne znaczenie.

Pierwszym praktycznym testem nowego podejścia był proces uruchomiony przez Alior Leasing w grudniu 2025 r. To ważny moment, bo pokazał, że cyfrowy model sprzedaży wierzytelności nie jest już koncepcją z prezentacji, lecz działającym rozwiązaniem rynkowym.

Kolejny krok milowy nastąpił w maju tego roku wraz z wdrożeniem funkcjonalności aukcji online. Dotychczas rynek opierał się głównie na modelu offline, w którym oferty spływały statycznie do określonego terminu.

Aukcje online zmieniają tę logikę. Uczestnicy mogą aktywnie reagować na sytuację rynkową, a proces staje się bardziej dynamiczny i konkurencyjny. W praktyce oznacza to lepsze odzwierciedlenie realnej wartości portfeli oraz większą przejrzystość samego postępowania.

Kolejnym etapem rozwoju BIK Debt360 będzie wdrożenie funkcjonalności Virtual Data Room (VDR). Na pierwszy rzut oka może to wyglądać jak techniczne rozszerzenie platformy. W rzeczywistości ma jednak wymiar strategiczny. Możliwość prowadzenia due diligence w bezpiecznym, monitorowanym środowisku cyfrowym oznacza pełniejszą kontrolę nad tym, kto, kiedy i w jaki sposób korzysta z udostępnionych danych. To szczególnie ważne tam, gdzie przedmiotem analizy są informacje wrażliwe, wymagające najwyższych standardów bezpieczeństwa i poufności. VDR wzmacnia więc nie tylko wygodę pracy, ale także standard kontroli, audytu i zarządzania ryzykiem.

Cyfryzacja nie jest już wyborem

Rosnąca liczba uczestników platformy pokazuje, że rynek jest gotowy na tego typu rozwiązania. Obecnie w BIK Debt360 uczestniczy 13 inwestorów, a kolejni są w procesie onboardingu. To sygnał, że cyfryzacja obrotu wierzytelnościami przestaje być opcją „na przyszłość”. Staje się naturalnym kierunkiem rozwoju rynku, który potrzebuje większej przejrzystości, sprawności i bezpieczeństwa.

BIK Debt360 nie zmienia jedynie narzędzia sprzedaży wierzytelności. Zmienia sposób myślenia o tym rynku: z rozproszonego, częściowo manualnego procesu w kierunku cyfrowego, audytowalnego i bardziej konkurencyjnego standardu. A to oznacza, że w obrocie wierzytelnościami technologia przestaje być dodatkiem. Staje się warunkiem zaufania.

