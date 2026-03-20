Z naszych danych wynika, że przeciętny klient zaciąga średnio w ciągu roku aż 10 pożyczek krótkoterminowych. W praktyce oznacza to rolowanie długu – spłacanie jednych zobowiązań kolejnymi, coraz droższymi. To mechanizm, który bardzo szybko prowadzi do utraty kontroli nad finansami. W teorii nie ma problemu, bo poszczególne pożyczki są w większości wypadków dobrze spłacane, ale innymi pożyczkami. To klasyczna spirala zadłużenia.

Na kolejnym etapie dług trafia do firmy windykacyjnej. I właśnie wtedy – w obecnym systemie – często znika z pola widzenia centralnej bazy danych kredytowych.

Skala tego zjawiska jest ogromna. Brak raportowania po cesji wierzytelności może dotyczyć nawet kilku milionów osób. W ciągu ostatnich sześciu lat do firm windykacyjnych sprzedano ponad 3,3 mln kredytów i pożyczek o wartości blisko 40 mld zł. Jednocześnie firmy windykacyjne raportują dziś do biur informacji gospodarczej rzadziej niż co trzeciego klienta. W praktyce oznacza to, że znika ciągłość historii kredytowej. System przestaje widzieć pełen obraz zobowiązań konsumenta.

To nie jest problem instytucji finansowych. To przede wszystkim problem samych klientów. Bez historii nie ma drugiej szansy – brak pełnej informacji działa przeciwko konsumentowi.

Jeżeli osoba zadłużona spłaci swoje zobowiązania, ale wcześniejsze etapy zadłużenia nie są prawidłowo odnotowane, system nie jest w stanie rzetelnie ocenić jej sytuacji. W efekcie taka osoba może zostać trwale wykluczona z rynku finansowania – mimo że faktycznie wyszła na prostą. Dlatego obowiązek raportowania przez firmy windykacyjne ma kluczowe znaczenie. To rozwiązanie nie służy instytucjom – to mechanizm, który przywraca sprawiedliwość w ocenie klientów i daje realną szansę powrotu do regulowanego rynku finansowego.