Sprzedaż detaliczna w marcu 2026 r. była wyższa niż przed rokiem o 8,7 proc., a w porównaniu z lutym 2026 r. nastąpił wzrost o 18,1 proc. Z kolei e-handel wzrósł w marcu o ponad 17 proc. Jego udział w sprzedaży ogółem poszedł w górę rok do roku o 0,6 pkt proc., do 9,6 proc. Był wyższy niż miesiąc wcześniej (9,3 proc.).

– Najnowsze dane GUS pokazują odczyt udziału e-handlu w sprzedaży detalicznej na poziomie świadczącym o wyraźnym odbiciu po zimowym ochłodzeniu i powrocie w okolice dwucyfrowego progu udziału online – komentuje Sebastian Błaszkiewicz, szef ds. sprzedaży w Univio.

Długofalowe prognozy dla branży e-commerce przewidują wyższe tempo jej wzrostu niż średnia europejska. Krystian Brambor, ekspert ds. rynku reklamy w INIS, zwraca uwagę, że w Polsce sprzedaż internetowa rośnie kilka razy szybciej niż szeroko rozumiana sprzedaż detaliczna w gospodarce. W obliczu inflacji na poziomie 3 proc. tak wyraźna dynamika obrotów online świadczy o realnym, strukturalnym wzroście popytu, a nie jedynie o efekcie wyższych cen towarów.

Jakie trendy widać?

Z danych GUS wynika, że w 2025 r. 69,7 proc. osób dokonywało zakupów przez internet, wobec 67,4 proc. rok wcześniej. Najczęściej w sieci zamawiamy odzież i obuwie (44,6 proc.). Dużym zainteresowaniem kupujących cieszą się również: kosmetyki (23,9 proc.), posiłki (12,8 proc.), meble i artykuły dekoracyjne (12,4 proc.) oraz środki czystości (12,3 proc.).

Z raportu Gemiusa wynika, że najczęściej wybieraną formą dostawy są automaty paczkowe. Wskazuje je 83 proc. kupujących online, a 74 proc. uznaje za najwygodniejsze rozwiązanie. Aż 88 proc. wymienia bliskość paczkomatu jako kluczowy czynnik wpływający na decyzję zakupową.

W grupie internautów zakupy online robi 78 proc. osób. Jednym z najbardziej znaczących trendów jest dynamiczny wzrost popularności zakupów na zagranicznych platformach. Korzysta z nich już 41 proc. internautów. To znaczący skok w porównaniu z poprzednimi badaniami. Rosnący udział handlu transgranicznego wpisuje się w globalne trendy. Analiza Coherent Market Insights wskazuje, że w 2025 r. rynek cross-border miał wartość 1,47 bln dol., a do 2032 r. urośnie do 4,81 bln dol.

Cyfryzują się również sposoby płatności, a gotówka odchodzi do lamusa. Kupujący online najczęściej wybierają Blik. Popularne są również zakupy za pośrednictwem szybkiego serwisu płatności, a liderami w tym zakresie są marki Przelewy24 i PayU. Korzystanie z płatności Blikiem spada wraz z wiekiem badanych, ale w najmłodszej grupie jest zdecydowanie najczęściej wskazywaną formą. Odwrotna korelacja zachodzi w przypadku szybkich przelewów: popularność tej formy transakcji rośnie wraz z wiekiem – wynika z raportu Gemiusa.

Nowoczesne i bezpieczne płatności to już nie tylko odpowiedź na preferencje zakupowe konsumentów, ale też fundament silnego ekosystemu finansowego, na którym opiera się polska gospodarka. Joanna Erdman, prezeska Fundacji Polska Bezgotówkowa, podkreśla, że to m.in. dzięki elektronicznym płatnościom cyfryzacja polskiej administracji nabiera rozpędu, przekształcając tradycyjne placówki w e-urzędy i rozszerzając tym samym dostęp do usług publicznych. Innowacje w płatnościach redefiniują również model prowadzenia biznesu, otwierając przed polskimi przedsiębiorcami nieograniczone wręcz możliwości ekspansji zagranicznej i wzmacniając konkurencyjność polskich firm – również małych i średnich.

AI się rozpycha

Jednym z trendów obserwowanych również w e-commerce jest ekspansja rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji. Z tej technologii korzystają zarówno sprzedawcy, jak i klienci. Z najnowszych badań wynika, że 53 proc. badanych deklaruje korzystanie z narzędzi typu AI/chatbot, w tym najczęściej z ChatGPT. Jednak, co ciekawe, ta powszechna znajomość niekoniecznie przekłada się bezpośrednio na interakcje z e-sklepami. Zaledwie 31 proc. badanych miało w ciągu ostatniego roku kontakt z chatbotem lub wirtualnym asystentem na stronie sklepu. Dla większości respondentów są to doświadczenia pozytywne i zdecydowanie dominują nad negatywnymi. Jako najbardziej efektywne zastosowania narzędzi AI Polacy wskazują szybkie odpowiedzi na proste pytania, udzielanie szczegółowych informacji, nawiązanie kontaktu z żywym konsultantem oraz pomoc w porównaniu i znajdowaniu produktów. Natomiast wirtualny asystent AI zdecydowanie nie jest preferowaną formą kontaktu, wskazywaną przez respondentów. Tu dominują tradycyjne formy: e-mail i rozmowa telefoniczna.

Ekspansja nowych technologii w e-commerce niesie ze sobą również wyzwania, a kluczowym jest cyberbezpieczeństwo. Poziom świadomości i zabezpieczeń przed hakerami rośnie, ale w niektórych branżach nadal jest dużo do zrobienia. Handel wypada relatywnie dobrze.

Skala obaw przed cyberatakami rośnie analogicznie do wielkości przedsiębiorstwa – średnie i większe podmioty są bardziej świadome zagrożeń niż najmniejsze. Tymczasem co czwarta mała firma w Polsce doświadczyła już cyberataku lub naruszenia bezpieczeństwa cyfrowego. Taki incydent spotkał również 44 proc. średnich i co drugą dużą firmę – pokazują wyniki badania Mastercard. Najczęściej ofiarami cyberprzestępców padają podmioty z branży produkcyjnej (49 proc.), handlowej (38 proc.) oraz e-commerce (34 proc.). Pod względem rodzaju zagrożeń dominują przede wszystkim ataki ransomware, manipulacje za pomocą maila lub SMS, ataki na systemy uwierzytelnienia oraz na serwery. Badanie Mastercard pokazało również to, o czym eksperci mówią już od dłuższego czasu: najsłabszym ogniwem podczas cyberataku jest człowiek.

Z najnowszego raportu NASK wynika, że w 2025 r. aż o 152 proc. wzrosła rok do roku liczba zarejestrowanych w Polsce incydentów cyberbezpieczeństwa. Działający w ramach NASK zespół CERT otrzymał 658 320 zgłoszeń. Rok do roku to wzrost o jedną dziesiątą. Naiwnością byłoby zakładanie, że w 2026 r. statystyki będą mniej niepokojące – szczególnie w kontekście obecnych zawirowań geopolitycznych, które mają bezpośrednie przełożenie na wzrost aktywności cyberprzestępców.