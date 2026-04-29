Materiał powstał we współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa

W Polsce co najmniej raz w miesiącu zakupy online robi 77 proc. dorosłych Polaków, a 44 proc. minimum raz, dwa razy kupuje w sieci. Najczęściej zamawianymi kategoriami zakupowymi są produkty z segmentu moda i obuwie oraz uroda, a średnia miesięczna wartość koszyka zakupowego oscyluje wokół 200–300 zł – pokazują dane Fundacji Polska Bezgotówkowa (FPB) z 2025 r. W 2028 r. handel internetowy w Polsce może osiągnąć wartość 192 mld zł, przy rocznym wzroście 8 proc. To ogromny rynek, który generuje także znaczną część PKB. Jednak walka o klienta w sieci jest coraz trudniejsza i wymaga od przedsiębiorców dodatkowych inwestycji.

Jakie są trendy?

Dynamiczny rozwój marketplace’ów, międzynarodowa unifikacja platform, rosnące znaczenie handlu cross-border i konkurencji globalnej to tylko część zmian, które już dziś wpływają na decyzje zakupowe konsumentów. Na popularności zyskuje też mobile commerce – badania FPB pokazują, że to smartfon jest głównym urządzeniem wykorzystywanym do zakupów online: korzysta z niego 66 proc. kupujących, a dla 46 proc. stanowi on najczęściej wybierane urządzenie zakupowe. Coraz szerzej wykorzystywane są też nowe technologie oraz rozwiązania oparte na AI, które pozwalają na jeszcze lepsze dopasowanie i poprawę doświadczeń zakupowych konsumentów. Omnichannel zaciera granicę między tym, co online, a tym, co offline – sprzedawcy integrują kanały, stawiając na click & collect, zakupy w sieci, a odbiór w sklepach stacjonarnych, czy wspólne programy lojalnościowe. Handel przestaje być podzielony na to, co w internecie, i to, co w sklepie – coraz częściej funkcjonuje jako jeden spójny ekosystem.

Płatności elementem przewagi

Stałym elementem budującym konkurencyjność e-przedsiębiorców i niezwykle istotnym obszarem dla konsumentów pozostają płatności. Ten kluczowy element zakupów internetowych w głównej mierze decyduje o ich finalizacji lub porzuceniu koszyka. Przeważająca większość zakupów przez internet opłacana jest elektronicznie – przelewem, kartą, aplikacją mobilną. Dlatego mając na uwadze preferencje konsumentów oraz wyzwania stojące przed e-firmami, w 2025 r. FPB rozszerzyła swój flagowy program, obejmując nim również przedsiębiorców chcących rozpocząć działalność w sieci.

Program Polska Bezgotówkowa dla e-commerce

W ramach programu przedsiębiorcy działający w branży internetowej mogą skorzystać ze specjalnego dofinansowania adresowanego do właścicieli małych firm, którzy nie mają jeszcze (oraz nie mieli w ciągu ostatnich 12 miesięcy) umowy na przyjmowanie płatności bezgotówkowych online. Przez okres 12 miesięcy lub do momentu osiągnięcia sumy obrotu w wysokości 50 tys. zł brutto będą zwolnieni z wszelkich opłat związanych z utrzymaniem usługi płatniczej. W ten sposób Fundacja Polska Bezgotówkowa chce wesprzeć najmniejszych przedsiębiorców i zachęcić ich do rozwoju biznesu w internecie.

– Chcemy wzmacniać konkurencyjność i innowacyjność polskich mikrofirm – nie tylko dlatego, że są one fundamentem polskiej gospodarki, ale również po to, aby miały równe szanse w konkurowaniu o klienta z dużymi, globalnymi graczami – mówi Joanna Erdman, prezeska zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Program FPB adresowany do nowych biznesów online jest doceniany przez uczestników – zwłaszcza pod kątem jego atrakcyjności (52 proc.). Czterech na dziesięciu docenia także brak prowizji za transakcje kartami oraz brak kosztów za uruchomienie bramki płatniczej (35 proc.). Z kolei 28 proc. ankietowanych właścicieli firm online przyznało, że dzięki programowi FPB mają możliwość dotrzeć do nowych klientów oraz zwiększyć liczbę transakcji (27 proc.). Dla co piątego (21 proc.) jest to również szansa na rozwój działalności w e-commerce.

Jak konsumenci chcą płacić w sieci?

Już niemal 30 proc. kupujących online przyznało, że istotnym czynnikiem decydującym o wyborze płatności w internecie jest możliwość podania jak najmniejszej ilości danych. Odpowiedzią na potrzeby klientów jest globalny standard Click to Pay, który zapewnia użytkownikom spójny proces płatności w każdym e-sklepie. Klienci, którzy zapiszą swoją kartę w Click to Pay, mogą zapłacić w każdym internetowym sklepie w uproszczony sposób. Rozwiązanie wykorzystuje technologię tokenizacji, która zastępuje wrażliwe dane karty losowo wybranym tokenem.

– Udostępnianie klientom możliwości wielu różnych form płatności – kartą, telefonem czy innym narzędziem cyfrowym – jest już standardem. Dlatego firmy działające zarówno online, jak i stacjonarnie powinny postrzegać ich wdrożenie nie tylko jako sposób na zwiększenie konkurencyjności i budowanie przywiązania klientów, lecz także jako przewagę swojego biznesu – podkreśla Joanna Erdman.

Do programu Polska Bezgotówkowa dla e-commerce w 2025 r. dołączyły takie firmy, jak Autopay, Bank Pekao SA, eService, Elavon, Paymentic, Przelewy24, SIBS oraz Worldline. Rok 2026 już rozszerzył listę partnerów o dużych graczy, takich jak PayU i ING z bramką iMoje, a w planach są także kolejni.

OPINIA PARTNERA Borys Ornowski, product manager, PayU Handel internetowy w Polsce utrzymuje stabilny wzrost, a trendy konsumenckie pozwalają pozytywnie patrzeć w przyszłość. Już 77 proc. dorosłych Polaków kupuje online co najmniej raz w miesiącu, a 44 proc. robi to regularnie. Wartość rynku e-commerce w najbliższych latach może sięgnąć prawie 200 mld zł, rosnąc w tempie ok. 8 proc. rocznie. Dużą część tego wzrostu generują mikro-, małe i średnie firmy, dla których sprzedaż online staje się podstawowym kanałem rozwoju. Dziś sama obecność w internecie przestaje być przewagą. Kluczowe staje się doświadczenie zakupowe, a jednym z jego najważniejszych elementów są płatności. To moment, w którym klient podejmuje ostateczną decyzję. Brak preferowanej metody może obniżyć konwersję nawet o 20–30 proc., a niemal 30 proc. użytkowników zwraca uwagę na zakres danych wymaganych przy finalizacji transakcji. Zmienia się też sposób dokonywania zakupów. Już 66 proc. konsumentów korzysta ze smartfona, a dla 46 proc. jest to główne urządzenie zakupowe. To sprawia, że proces płatności powinien być maksymalne uproszczony i w pełni intuicyjny. Płatności coraz częściej decydują o sprzedaży i stają się narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej, wychodząc jednocześnie z roli wyłącznie zaplecza technologicznego. W tym kontekście rośnie znaczenie rozwiązań, które upraszczają ich wdrożenie i dopasowanie do potrzeb klientów. Dzięki rozwiązaniom PayU transakcje online stają się dostępne dla firm na każdym etapie rozwoju. Integracja z jednym API pozwala szybko uruchomić płatności i oferować szeroki wybór metod – od Blika i przelewów, przez karty i portfele cyfrowe, po raty, płatności odroczone czy subskrypcyjne. Takie podejście zdejmuje z przedsiębiorców ciężar technologiczny i pozwala skupić się na rozwoju biznesu. Jednym z fundamentów biznesu jest także bezpieczeństwo. Moment płatności to etap, w którym poziom zaufania bezpośrednio wpływa na decyzję zakupową. Każda niepewność związana z procesem lub wiarygodnością bramki może skutkować porzuceniem koszyka. Dlatego zastosowanie zaawansowanych systemów antyfraudowych, w tym opartych na sztucznej inteligencji i analizie danych w czasie rzeczywistym, staje się nie tylko elementem ochrony transakcji, ale także warunkiem stabilnego i skalowalnego wzrostu sprzedaży online. Dzięki współpracy z operatorem płatności takim jak PayU również mikro-, małe i średnie firmy mogą skorzystać z takich rozwiązań. Wsparciem dla najmniejszych firm jest dziś również Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, realizowany przez Fundację Polska Bezgotówkowa. We współpracy z PayU umożliwia on uruchomienie płatności kartowych online bez kosztów na start oraz bez prowizji przez okres do 12 miesięcy lub do osiągnięcia 50 tys. zł obrotu. Program skierowany jest do firm, które w ostatnim roku nie przyjmowały płatności online. To rozwiązanie realnie obniża barierę wejścia do e-commerce. Jak pokazują dane fundacji, dla 52 proc. przedsiębiorców kluczową zaletą programu jest jego atrakcyjność kosztowa, a dla 28 proc. możliwość dotarcia do nowych klientów i zwiększenia liczby transakcji. E-commerce w Polsce nie będzie już rósł wyłącznie dzięki liczbie nowych sklepów. O jego tempie rozwoju coraz częściej decydować będzie jakość doświadczenia zakupowego. A w tym obszarze płatności pozostają jednym z najważniejszych czynników wpływających na sprzedaż.

