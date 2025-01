Materiał Partnera: Mastercard

Rozwój technologii w obszarze płatności cyfrowych nie zwalnia tempa. Jednym z najnowszych rozwiązań, które rewolucjonizuje zakupy online, jest Click to Pay. To globalne, ustandaryzowane podejście do płatności kartą w internecie, które upraszcza ten proces i podnosi jego poziom bezpieczeństwa. Wprowadzenie Click to Pay przynosi korzyści zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom, wpływając na rozwój e-handlu w Polsce.

Czym jest Click to Pay?

Click to Pay to nowy standard dobrze znanej metody płatności kartą w internecie. Jego celem jest uproszczenie procesu płatności online przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Click to Pay pozwala konsumentom dokonywać zakupów bez konieczności wpisywania numeru karty, daty ważności czy kodu CVC/CVV przy każdym zamówieniu. Kupujący rejestruje dane swojej karty tylko raz, zapisując je w swoim profilu Click to Pay. W tym momencie dane karty są szyfrowane i zmieniane na token – co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa samej karty oraz każdej płatności wykonanej za pomocą Click to Pay. Konsumenci, którzy zapiszą kartę (lub karty) do profilu Click to Pay oraz dodadzą do zaufanych urządzenie, z którego korzystają, przy kolejnych zakupach zostaną automatycznie rozpoznani, a płatność będzie mogła odbyć się jednym kliknięciem – w każdym sklepie, który udostępnia płatność Click to Pay. Dzięki współpracy z Mastercard firmy, takie jak Autopay, PayU, Przelewy24 oraz Tpay, obsługujące płatności online w polskim e-commerce, wdrożyły Click to Pay i udostępniają go swoim klientom – platformom i sklepom prowadzącym działalność w internecie.

Proste i bezpieczne transakcje

Konsumentom Click to Pay oferuje wygodę i bezpieczeństwo oraz jednolite doświadczenie płatności kartą w internecie. Podobnie jak szybko przyzwyczailiśmy się do płatności zbliżeniowych, które bez względu na sklep, wydawcę karty w każdym punkcie handlowym działają tak samo, tak Click to Pay tworzy taki standard płatności kartą w świecie cyfrowym.

Click to Pay wykorzystuje technologię tokenizacji, zastępując rzeczywiste dane karty unikalnym tokenem używanym do przechowywania karty oraz autoryzacji transakcji. Dzięki temu dane klienta są chronione, nawet jeśli dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa w sklepie internetowym. Tokenizacja uznawana jest aktualnie za najlepsze dostępne rozwiązanie zwiększające ochronę danych kart i bezpieczeństwo płatności cyfrowych. Dlatego jednym z celów Mastercard jest osiągnięcie 100-proc. tokenizacji transakcji online w Europie do 2030 r.

– Click to Pay ma potencjał stać się jedną z najbardziej preferowanych metod płatności w internecie. Jak pokazują badania(1), aż 85 proc. respondentów, którzy na co dzień płacą kartą za zakupy w internecie, uważa, że proces płatności za pomocą Click to Pay jest łatwy i zrozumiały. Zdecydowana większość ankietowanych przyznaje też, że płatności tym sposobem są wygodne (70 proc.) i szybkie (65 proc.). Dostępność Click to Pay dla kupujących będzie systematycznie rosnąć, obejmując coraz większą liczbę sklepów i dostawców płatności w Polsce i na całym świecie – mówi Daria Auguścik, dyrektorka ds. rozwoju biznesu w polskim oddziale Mastercard Europe.

Korzyści dla branży e-commerce

Aż 70 proc. konsumentów rezygnuje z zakupów online z powodu skomplikowanego procesu płatności lub obaw o bezpieczeństwo danych(2). Dla właścicieli sklepów internetowych Click to Pay oznacza wyższą konwersję sprzedaży, ponieważ prosty i intuicyjny proces płatności zmniejsza liczbę porzuconych koszyków. Dzięki wykorzystaniu tokenizacji i zaawansowanych systemów autoryzacji Click to Pay znacznie ogranicza ryzyko oszustw kartowych. To oznacza mniejsze straty finansowe dla sprzedawców oraz większe zaufanie klientów.

Dzięki globalnej dostępności Click to Pay klienci mogą korzystać z zapisanych kart na całym świecie. Dla polskich sklepów to szansa na pozyskanie zagranicznych klientów i rozwój działalności bez konieczności inwestowania w lokalne metody płatności na rynkach międzynarodowych. E-sklepy, które wdrażają Click to Pay, oferują klientom bardziej przyjazne doświadczenia zakupowe. To z kolei przyczynia się do lojalności klientów i ich powrotu na platformę w przyszłości.

Click to Pay to przełomowy standard płatności, który zmienia oblicze e-handlu. Wdrażając tę technologię, polskie sklepy internetowe zyskują szansę na dostosowanie się do rosnących oczekiwań klientów, wzmocnienie swojej pozycji na rynku oraz osiągnięcie przewagi dzięki innowacjom technologicznym.

