909 Uchwała nr 171 Rady Ministrów z dnia 2 września 2026 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Krajowy program poszukiwań surowców krytycznych”

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908 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 sierpnia 2026 r. w sprawie modyfikacji kwalifikacji sektorowej „Prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie”

907 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 sierpnia 2026 r. w sprawie modyfikacji kwalifikacji sektorowej „Planowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie”