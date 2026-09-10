909 Uchwała nr 171 Rady Ministrów z dnia 2 września 2026 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Krajowy program poszukiwań surowców krytycznych”
908 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 sierpnia 2026 r. w sprawie modyfikacji kwalifikacji sektorowej „Prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie”
907 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 sierpnia 2026 r. w sprawie modyfikacji kwalifikacji sektorowej „Planowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie”
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