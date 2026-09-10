1198 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 września 2026 r. w sprawie listy ważnych wydarzeń

Reklama Reklama

1197 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 września 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

1196 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

1195 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

1194 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2026 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego do rozpatrzenia wniosku o włączenie kwalifikacji sektorowej dotyczącej montażu i serwisowania zabezpieczeń przeciwpożarowych – oświetlenie awaryjne do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz dokonywania jej przeglądu w przypadku włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji