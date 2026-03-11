Monitor Polski z 11 marca 2026 r. (poz. 276 - 287)

Materiał Promocyjny

IX edycja PR&Media Days 2026 jest odpowiedzią na rosnącą presję, z jaką mierzą się dziś specjaliści PR i komunikacji – dezinformację, kryzysy reputacyjne, wpływ technologii i erozję zaufania. To przestrzeń wymiany doświadczeń i perspektyw ekspertów, która pozwala lepiej zrozumieć wyzwania komunikacji w świecie informacyjnego szumu.