213 Komunikat Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 16 lutego 2026 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
212 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 11 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
211 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie, za IV kwartał 2025 r.
210 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2026 r.
Kontrowersyjny obowiązek odśnieżania publicznych chodników przez właścicieli przylegających do nich nieruchomośc...
Komornicy testują nowe szablony pism kierowanych do wierzycieli, dłużników czy ich pracodawców, stworzone według...
W „Poradniku bezpieczeństwa” rząd zachęca do posiadania alternatywnego źródła ogrzewania, które nie działa na pr...
Podobnie jak w ubiegłych latach, w kwietniu 2026 roku seniorzy dostaną dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Na ich kont...
