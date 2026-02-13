Monitor Polski z 13 lutego 2026 r. (poz. 204-209)

209 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

208 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych

207 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2026 r.

206 Uchwała nr 69 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozwój terapii onkologicznej przez zapewnienie innowacyjnych i kompleksowych metod diagnostycznych i leczniczych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym”

205 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 5 lutego 2026 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2025