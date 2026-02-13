Dziennik Ustaw z 12 lutego 2026 r. (poz. 158 - 165)

165 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
164 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania
163 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
162 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych
161 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania
160 Ustawa z dnia 9 stycznia 2026 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej 2
159 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
158 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli w administracji rządowej
