Aktualizacja: 07.02.2026 07:33 Publikacja: 06.02.2026 20:42
141 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
140 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 2026 r. w sprawie określenia jednostek organizacyjnych prokuratury właściwych do prowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa motywowane uprzedzeniami
139 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu planów programowo-finansowych i trybu ich uzgadniania
138 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lutego 2026 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Najpierw najwięksi, ale niebawem też mniejsi przedsiębiorcy muszą nauczyć się korzystać z Krajowego Systemu e-Fa...
Korzystanie z KSeF jest na razie kłopotliwe dla małych firm. Szwankuje dostęp przez popularny klucz dostępowy, c...
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgodził się na tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry na okres trzech miesi...
Wrocławski sąd rejonowy przyznał rację firmie inwestycyjnej, która zwolniła pracownika za to, że ten wyjechał na...
Zabiegi medycyny estetyczno-naprawczej mogą być wykonywane wyłącznie przez lekarzy - wynika z najnowszego komuni...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas