Dziennik Ustaw z 23 stycznia 2026 r. (poz. 71-77)

77 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatku osłonowym

76 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Polaka

75 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

74 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie paoważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym

73 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 20 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego