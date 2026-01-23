Dziennik Ustaw z 23 stycznia 2026 r. (poz. 71-77)

Aktualizacja: 23.01.2026 22:50 Publikacja: 23.01.2026 21:55
77 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatku osłonowym
76 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Polaka
75 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
74 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie paoważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym
73 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 20 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego
72 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji działań funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz wzoru protokołu z kontroli osobistej, kontroli pobieżnej oraz ze sprawdzania pojazdów lub ich ładunku
71 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
