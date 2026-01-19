Aktualizacja: 19.01.2026 22:28 Publikacja: 19.01.2026 21:20
58 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2026 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej
57 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2026 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
56 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart do tachografów cyfrowych
55 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych
54 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2025
Nie chciałbym, żeby powtórzyła się sytuacja z czasów, gdy działały Państwowe Biura Notarialne, bo wtedy mieliśmy...
Znamy najlepsze w Polsce licea ogólnokształcące i technika. W 28. rankingu Perspektywy 2026 pierwszą pozycję spr...
Po wyroku TSUE w sprawie czasu pracy prokuratorów ustawodawca stoi przed dylematem – musi zdecydować się albo na...
Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt rozporządzenia, które zmieni wzory dokumentów wydawanych z rejestru...
Sąd oddalił w piątek wnioski obrońców Zbigniewa Ziobry o wyłączenie ze sprawy aresztowej przewodniczącej składu...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas