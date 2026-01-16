Monitor Polski z 16 stycznia 2026 r. (poz. 77-85)

Aktualizacja: 16.01.2026 21:32 Publikacja: 16.01.2026 20:48
85 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2025 r.
84 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2025 r.
83 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2025 r.
82 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2025 r.
81 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2025 r.
80 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r.
79 Uchwała nr 26 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa, przebudowa, modernizacja i doposażenie oddziałów i innych komórek organizacyjnych opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”
78 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Występowanie publiczne” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
77 Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach przez utworzenie nowych Oddziałów i Poradni psychiatrycznych oraz poprawę infrastruktury towarzyszącej i technicznej”
