Monitor Polski z 16 stycznia 2026 r. (poz. 77-85)

80 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r.

79 Uchwała nr 26 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa, przebudowa, modernizacja i doposażenie oddziałów i innych komórek organizacyjnych opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”

78 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Występowanie publiczne” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

77 Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach przez utworzenie nowych Oddziałów i Poradni psychiatrycznych oraz poprawę infrastruktury towarzyszącej i technicznej”