Dziennik Ustaw z 12 stycznia 2026 r. (poz. 23 - 31)

31 Ustawa z dnia 5 grudnia 2025 r. o ratyfikacji Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r.

30 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

29 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie śródlądowych dróg wodnych

28 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych

27 Ustawa z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym