Dziennik Ustaw z 12 stycznia 2026 r. (poz. 23 - 31)

Publikacja: 13.01.2026 07:55

31 Ustawa z dnia 5 grudnia 2025 r. o ratyfikacji Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r. 

30 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 

29 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie śródlądowych dróg wodnych 

28 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych 

27 Ustawa z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym 

26 Ustawa z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 

25 Ustawa z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 

24 Ustawa z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

23 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 2 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia instytutu badawczego do dokonywania analizy danych gromadzonych w rejestrze zgłoszeń oraz zakresu danych podlegających tej analizie 

