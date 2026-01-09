22 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 7 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

21 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego

20 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

19 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

18 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania tożsamości osoby legitymowanej przez funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa