Aktualizacja: 09.01.2026 23:18 Publikacja: 09.01.2026 22:56
22 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 7 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
21 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego
20 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
19 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych
18 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania tożsamości osoby legitymowanej przez funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa
Od środy 7 stycznia 2026 r. zaczną obowiązywać przepisy, które pozwolą fiskusowi na przywrócenie podatnikowi ter...
Wchodząca w życie nowelizacja prawa budowlanego ma ograniczyć pieniactwo i wyłudzanie pieniędzy od inwestorów. C...
Z początkiem 2026 roku zmieniła się wysokość abonamentu RTV. Za posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjneg...
Część rodziców może liczyć na wcześniejszą wypłatę świadczenia 800 plus w styczniu. Przelewy z ZUS dotrą do świa...
Jeden ze współwłaścicieli nie może żądać zapłaty całego odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkal...
