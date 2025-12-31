Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Monitor Polski z 30 grudnia 2025 r. (poz. 1297 - 1308)

Publikacja: 31.12.2025 07:48

dział prawa

1308 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie 

1307 Uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Wzmocnienie infrastruktury do realizacji świadczeń pediatrycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” 

1306 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2025 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Republice Macedonii Północnej oraz w Bośni i Hercegowinie 

1305 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 grudnia 2025 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie otwartych danych publicznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

1304 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2025 r. (przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej) 

Reklama
Reklama

1303 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie zmienionych wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR 

1302 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie upamiętnienia Marka Grechuty w 80. rocznicę urodzin 

1301 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie upamiętnienia 60. rocznicy orędzia pojednania, wystosowanego przez Episkopat Polski do Episkopatu Niemiec 

1300 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci Prezydenta Gabriela Narutowicza 

1299 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie ustanowienia Dni Pamięci Grudnia 1970 

1298 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2025 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Wielonarodowej Brygady Południe – Wschód w Rumunii oraz Republice Bułgarii 

Reklama
Reklama

1297 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2025 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Akty Prawne Mp
sędzia NSA, sędzia SN
Sądy i trybunały
On orzeka w NSA, ona w SN. Polskie prawo zabrania im ślubu
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Ryba weźmie bez papieru. Noworoczna rewolucja dla wędkarzy
W sądzie i w urzędzie
Ryba weźmie bez papieru. Noworoczna rewolucja dla wędkarzy
Refundacja środków z Funduszu Sprawiedliwości. Żurek chce wyjść z impasu
Prawo w Polsce
Refundacja środków z Funduszu Sprawiedliwości. Żurek chce wyjść z impasu
Zmiany w harmonogramie wypłat 800 plus w styczniu 2026. Kiedy rodzice otrzymają przelewy z ZUS?
Praca, Emerytury i renty
Kiedy wypłaty 800 plus w styczniu 2026? Zmiany w terminach przelewów
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Materiał Promocyjny
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Sekretarz stanu w KPRM Katarzyna Kotula podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów,
W sądzie i w urzędzie
Rząd przyjął projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku. Co zawiera?
Podpis elektroniczny w aplikacji mObywatel – cyfrowe narzędzie, które ułatwia życie
Materiał Promocyjny
Podpis elektroniczny w aplikacji mObywatel – cyfrowe narzędzie, które ułatwia życie
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama