Monitor Polski z 30 grudnia 2025 r. (poz. 1297 - 1308)

Aktualizacja: 31.12.2025 08:59 Publikacja: 31.12.2025 07:48
1308 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
1307 Uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Wzmocnienie infrastruktury do realizacji świadczeń pediatrycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
1306 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2025 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Republice Macedonii Północnej oraz w Bośni i Hercegowinie
1305 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 grudnia 2025 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie otwartych danych publicznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
1304 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2025 r. (przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej)
1303 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie zmienionych wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR
1302 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie upamiętnienia Marka Grechuty w 80. rocznicę urodzin
1301 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie upamiętnienia 60. rocznicy orędzia pojednania, wystosowanego przez Episkopat Polski do Episkopatu Niemiec
1300 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci Prezydenta Gabriela Narutowicza
1299 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie ustanowienia Dni Pamięci Grudnia 1970
1298 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2025 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Wielonarodowej Brygady Południe – Wschód w Rumunii oraz Republice Bułgarii
1297 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2025 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej
Polska to jeden z najważniejszych rynków i kluczowych hubów kompetencyjnych DANONE na świecie. Jesteśmy centrum zarządzania i innowacji, które wytycza kierunki i ma wpływ na funkcjonowanie całej grupy – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek DANONE w Polsce.
Jeszcze kilkanaście lat temu podpis elektroniczny był w Polsce narzędziem niszowym – drogim, skomplikowanym, zarezerwowanym dla księgowych, prawników i największych firm. Dzisiaj, wraz z udostępnieniem darmowego kwalifikowanego podpisu elektronicznego w aplikacji mObywatel, każdy z nas może z niego korzystać, a Polska wykonuje kolejny krok w kierunku realnej cyfryzacji państwa. Częścią tej cyfrowej rewolucji w mObywatelu jest podpis kwalifikowany Sigillum, rozwiązanie oferowane przez PWPW.
