Monitor Polski z 30 grudnia 2025 r. (poz. 1297 - 1308)

1308 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie

Reklama Reklama

1307 Uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Wzmocnienie infrastruktury do realizacji świadczeń pediatrycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

1306 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2025 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Republice Macedonii Północnej oraz w Bośni i Hercegowinie

1305 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 grudnia 2025 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie otwartych danych publicznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

1304 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2025 r. (przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej)